Bodolzer Kinderfestverein ist aufgelöst

Der Bodolzer Kinderfestverein hat sich in einer nichtöffentlichen Mitgliederversammlung Ende November aufgelöst. Das hat Bürgermeister Christian Ruh in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt gegeben. Wie die LZ bereits berichtete, wollte sich der gesamte Vorstand nicht mehr wiederwählen lassen. Gleichzeitig waren auch keine anderen Bodolzer dazu bereit, die Ehrenämter zu übernehmen. Das Kinderfest selbst ist aber nicht in Gefahr.

„Das Kinderfest wird wieder in die Regie der Gemeinde gebracht“, sagte Bürgermeister Christian Ruh und erklärte, dass er am 27. Januar den Sozialausschuss einberufen werde und die Vertreter der Vereine, der Schule, der Kindergärten und die Elternbeiräte dazu einladen wolle. – also alle, die zur Organisation des Kinderfestes notwendig sind. Sorgen, so betonte der Bürgermeister, dass das Kinderfest in Gefahr sei, mache er sich nicht.