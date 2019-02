Bodolzer Feuerwehr bekommt ein neues Löschauto

Die Freiwillige Feuerwehr Bodolz bekommt ein neues Löschgruppenfahrzeug vom Typ LF20/25. Die Kosten liegen bei rund 400 000 Euro. Allerdings rechnet die Gemeinde mit einer Förderung durch den Freistaat Bayern in Höhe von 100 000 Euro. Zu diesen Kosten hinzu kommen noch einmal 8000 bis 12 000 Euro für einen Berater, der die komplizierten Ausschreibungsmodalitäten übernimmt.

Das Tanklöschfahrzeug TLF16/25, das der Bodolzer Feuerwehr als wichtigstes Fahrzeug dient, ist in die Jahre gekommen. Zwar ist es trotz seiner 30 Jahre immer noch einsatzbereit, allerdings gehen die darin verbauten Gerätschaften, wie das Notstromaggregat, die Elektroverteiler oder die vierteilige Steckleiter, immer wieder kaputt. Hinzu kommt, dass die Ersatzteilproduktion für verschiedene Gerätschaften dieses Fahrzeugtyps, dessen technische Lebensdauer durchschnittlich 25 Jahre beträgt, eingestellt wird. „Die Gemeinde müsste somit in den kommenden Jahren in größere Ersatzbeschaffungen investieren“, erklärte Kommandant Thomas Abler den Gemeinderäten auf ihrer jüngsten Sitzung die Situation.

Zudem erklärte er auch, dass sich im Laufe der vergangenen 30 Jahre die Aufgaben der Feuerwehr verändert hätten. „Das aktuell vorhandene TLF16/25 als erstausrückendes Fahrzeug ist nicht mehr zeitgemäß.“ Die modernen Tanklöschfahrzeuge hätten beispielsweise einen größeren Wassertank.

Deshalb schlug Abler vor, dass die Gemeinde ein LF20/25 anschaffe. Das allradfähige Löschgruppenfahrzeug verfüge über eine Pumpleistung von 2000 Liter, sei mit einem 2500 Liter großen Wassertank ausgestattet und für eine Gruppenbesatzung von neun Personen ausgerichtet. Zudem hätte es mehr Schlauchmaterial, den aktuellen Schutz für die Trinkwasserversorgung für das gemeindliche Hydrantennetz, eine dreiteilige Schiebeleiter, einen integrierten Lichtmast sowie moderne feuerwehrtechnische Beladung.

Auf die Frage von Ratsmitglied Susanne Nitz, warum zusätzlich zu den 400 000 Euro, die das neue Fahrzeug kosten werde, auch noch Kosten für einen externen Berater anfallen, erklärte Bürgermeister Christian Ruh: „Die Ausschreibungsmodalitäten sind so kompliziert, dass die Gefahr besteht, dass Förderungen wegfallen.“ Um die vom Freistaat Bayern in Aussicht gestellten 100 000 Euro Förderung auch tatsächlich zu bekommen, sei daher Unterstützung ratsam.

„Die Feuerwehr muss auf dem neuesten Stand sein“, brachte Ratsmitglied Andreas Durrer die Meinung des Gremiums auf den Punkt, das einstimmig für die Anschaffung stimmte.