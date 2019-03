Bodolzer feiern mit Ostermarkt eine Tradition

Eine schöne Tradition in Bodolz ist mittlerweile der Ostermarkt rund um St. Johannes der Täufer. Am Samstag fand der Markt, der allerlei Selbstgemachtes und Selbstgebasteltes im Angebot hat, direkt im Anschluss an den Vorabendgottesdienst statt.

Irmtraud Weinzierl, Rita Sigmund und Gerda Tehrbart empfingen die Gäste gleich am Eingang mit ihrem Stand. Alljährlich, rund einen Monat vor dem Ostermarkt, beginnen sie mit den Vorbereitungen. Dann wird getöpfert, gestrickt, gebastelt und bemalt. Der Erlös des Markts wird wie jedes Jahr für wohltätige Zwecke gespendet. Neben Osterschmuck, Türkränzen, Palmzweigen, Töpfer- und Holzarbeiten gab es in diesem Jahr auch wieder einen Stand des „Grünen Klassenzimmers“. Die großen und kleinen Mitglieder des Vereins haben fleißig gebastelt und eingekocht und so gab es eine große Auswahl an leckeren Marmeladen, Chutneys, Sirups oder Pestos. Für das leibliche wohl war mit duftenden und frischgebackenen Waffeln und natürlich dem traditionellen „bodenlosen“ Eintopf bestens gesorgt. Die Besucher konnten den Abend bei einem warmen Getränk, gemütlich im Schein der Fackeln vor der Kirche ausklingen lassen.