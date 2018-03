Bodolzer feiern ihr Brunnenfest

Nach dem erfolgreichen Fest im letzten Jahr hat zum zweiten Mal das Bodolzer Brunnenfest auf dem Rathausplatz stattgefunden. Rund 50 Besucherhaben sich am festlich geschmückten Osterbrunnen erfreut. Sie saßen am Samstag bei herrlichem Sonnenschein und Osterzopf beisammen.

Ein bisschen gebangt haben die Damen des Osterbrunnenteams – Angelika Gruber, Susanne Nitz, Anna Gaca, Anita und Helga Bruderhofer, Doris Vögele und Marlene Rupflin – ja schon. Wegen des Wetters, das in der vergangenen Woche ganz und gar nicht frühlingshaft war, und wegen des Materials. Aber in beiden Fällen ist es doch noch gut ausgegangen. Und so scheint an diesem zweiten Bodolzer Brunnenfest die Sonne strahlend vom blauen Himmel, und der Bodolzer Dorfbrunnen hat sich in einen Osterbrunnen verwandelt.

„Wir sind halt immer drauf angewiesen, dass jemand was zum Schneiden hat“, erklärt Angelika Gruber die prächtigen Girlanden, die den grünen Hintergrund für die bunten Ostereierreihen bilden. Deshalb haben die sechs Damen, die letztes Jahr noch als Bodolzer Gartenbauverein den Brunnen geschmückt haben und nach Stilllegung des Vereins nun als „Osterbrunnenteam“ agieren, in den Bodolzer Dorfnachrichten nach Thujaschnitt und Buchs gesucht. Allerdings vergebens.

Doch der Zufall wollte es, dass an zwei der Damen, die sich in Ausübung eines sportlichen Programms in Oberreitnau befanden, ein Bodolzer Traktor mit einem Anhänger voller Thujaschnitt vorbeituckerte. Ein Telefonanruf genügte, und sie erfuhren, dass der ihnen bekannte Landwirt damit auf dem Weg zur Grünzeugentsorgung nach Schwatzen war. Von dort holten die Frauen die Thujazweige wieder zurück. Der Buchs wiederum kommt von verschiedenen Leuten. Sogar bis aus Reutin. „Aber der wird immer weniger“, sagt Gruber und meint damit nicht etwa mangelnde Bereitschaft der Besitzer, sondern den Buchsbaumzünsler, der das Kranzmaterial zur Mangelware werden lässt.

Wegen der Kälte fehlt imBrunnen noch das Wasser

Verwertet haben die Damen das zusammengesammelte Material allerdings nicht am Tag des Brunnenfestes, sondern schon zehn Tage zuvor. Nur aufgehängt haben sie es an diesem Tag, und als sie damit fertig sind, fehlt ihnen nur noch eines: Wasser. Denn, so erzählt Gruber, der Brauch des Osterbrunnenschmückens komme schließlich aus einer Zeit, als Wasser ein rares Gut war. Um ihre Dankbarkeit dafür zu beweisen, schrubbten die Frauen damals deshalb im Frühjahr die Brunnen. Auf dass das Wasser, das darin floss, frisch sei. Doch heuer müssen das Osterbrunnenteam, aber auch die Besucher, auf dieses Ereignis verzichten. Denn wie aus dem Rathaus zu hören ist, ist die Gefahr, dass das Wasser in der Zuleitung einfriert, angesichts der nächtlichen Temperaturen noch zu groß. Was dem Fest aber keinen Abbruch tut.

Die rund 50 Besucher sitzen auf den Bierbänken vor dem Rathaus oder haben es sich auf den steinernen Treppenstufen gemütlich gemacht. Die UBB um René Geier versorgt sie mit heißen Seelen, köstlichen Osterzöpfen und Kaffee, und die Kinder haben mit Kreide „Himmel und Hölle“ aufgezeichnet und hüpfen von Kästchen zu Kästchen.

„Fehlt nur noch ein bisserl Musik. Das wäre schön und würde ein bisserl Schwung reinbringen“, meint Petra Kappel, und die vier restlichen Damen am Tisch nicken zustimmend. Über das Fest freuen sie sich aber allemal. Ist es doch eine gute Gelegenheit, Leute zu treffen, zusammen zu kommen und die Sonne zu genießen. Und außerdem: „Das verfestigt die Dorfgemeinschaft.“