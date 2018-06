Bodolzer feiern am Samstag Kinderfest

Die Vorbereitungen für das Bodolzer Kinderfest laufen auf Hochtouren. Denn am kommenden Samstag heißt es zum 21. Mal: „Miteinander feiern – füreinander da sein“. An diesem Tag stehen traditionell die Kinder im Mittelpunkt und die Bodolzer Rathausstraße zwischen Rathaus und Haus der Generationen verwandelt sich zur Festmeile.

Die Bodolzer Kinder dürfen sich freuen: In diesem Jahr mussten sie nicht so lange auf ihr Kinderfest warten, wie im vergangenen Jahr. Denn das traditionelle Fest findet heuer schon am letzten Samstag im Juni statt und nicht, wie all die Jahre zuvor, am ersten Samstag im Juli.

Dass das Fest entgegen aller Traditionen um eine Woche vorverlegt wurde, ist dem „Komm und See“, der beliebten Weinveranstaltung der bayerischen Bodenseewinzer, geschuldet, wie Oliver Fuchs, der neue Kinderfestvereinsvorsitzende erklärt. „Wir wollen ja, dass alle kommen.“

Neu ist das Logo, das sich die erst im vergangenen Herbst komplett neu gewählte Vorstandschaft des Vereins für das Kinderfest ausgedacht hat und damit nicht nur für alle sichtbar neu auftritt, sondern auch das Fest zum ersten Mal organisiert. „Das Grundkonzept haben wir beibehalten. Das ist wunderbar, deshalb wollen wir daran nichts ändern“, versichert Oliver Fuchs und verspricht, dass die Kinder sich auf die altbewährten Spiele freuen dürfen. Ergänzt werden diese allerdings durch ein paar neue Attraktionen. Wie etwa das „Erntespiel“, bei dem die Kinder aus dem traditionellen Obstdorf Äpfel ernten. Zudem wird es noch das „Blickle-Kinderhaus“ geben, ein Pavillon, in dem die Kinder mit Bausteinen kreativ sein können. Höhepunkt des Nachmittages ist der in der Kindergartenszene wohlbekannte Broadway-Joe, der mit den Kindern eine ganze Stunde lang singen und tanzen wird.

Und auch den Wettbewerbscharakter der Spiele will der neue Vorstand noch mehr herausnehmen, auf dass das Motto „miteinander spielen – füreinander da sein“ noch stärker in den Vordergrund rückt. Zwar sollen die Kinder wie gewohnt ihre Laufzettel bekommen, allerdings wird auf die Punktevergabe verzichtet und es zählen lediglich die Stempel, die die Teilnahme an fünf Spielen bestätigen. „Denn es geht darum, dabei zu sein und nicht darum, dass der Stärkere gewinnt“, erklärt Oliver Fuchs den Hintergrund für diese kleine Änderung. „Alle Kinder, die fünf Spiele gemacht haben, bekommen ein Mini-Geschenk im Rathaus.“ Und natürlich bekommen die Bodolzer Kinder auch wieder ihre Gutscheine für Pommes und ein Getränk. Doch die befinden sich nicht wie gewohnt im Stofftäschchen, sondern werden über die Festbändchen geregelt.Ansonsten bleibt aber wirklich alles beim Alten. Von den Böllerschüssen, die gegen 13 Uhr ankündigen, ob das Kinderfest stattfindet oder nicht, über den ökumenischen Gottesdienst an der St. Markus-Kapelle in Enzisweiler bis hin zum anschließenden Festumzug der Kinder durch das Dorf zum Rathaus. „Schön wäre es, wenn die Kinder Trachten und Blumenkränze tragen würden. Und was richtig schön wäre, wäre, wenn die Eltern die Kinder mit ihren Erziehern und Lehrern allein gehen ließen und ihnen vom Straßenrand zuwinken würden“, wünscht sich Oliver Fuchs.

Und weil das Bodolzer Kinderfest gleichzeitig auch ein Familienfest ist, wird am 18 Uhr wieder „Gin Tonic“ für musikalische Unterhaltung sorgen und das Fest gegen 20 Uhr ausklingen lassen. Sollte das Wetter am Kinderfesttag allerdings richtig schlecht werden, wird das Kinderfest ersatzlos gestrichen. Das mag natürlich keiner hoffen. Für alle, die es ganz genau wissen wollen, gibt es auf jeden Fall eine Telefon-Hotline unter 01522 / 755 31 60.