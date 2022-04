Bodolzer Familien machen sich bereit für den Osterlauf

Der CSU Ortsverband Bodolz organisiert an Palmsonntag, 10. April, einen Osterhasen-Spaziergang für in Bodolz wohnhafte Kinder. Von 13.30 bis 15.30 Uhr können Kinder, die maximal die zweite Klasse besuchen, an den vorbereiteten Stationen verschiedene Spiele ausprobieren.

Der Spaziergang startet an der Kreuzung Grundstraße/Blütenweg. Die startenden Kinder erhalten ein Stanzkärtchen, welches sie an den einzelnen besetzten Stationen stanzen lassen können. Der Häschen-Spazierweg führt in der Verlängerung der Grundstraße bis zur 7-Wege-Kreuzung und über den weiteren Weg direkt hoch zum Hermannsberg. An den dazwischen liegenden Stationen können die Stanzkärtchen gestanzt werden. Nach der letzten Station auf dem Hermannsberg können die Kinder ihre Stanzkärtchen abgeben und Osterhasentütchen suchen. Wie im vergangenen Jahr findet die Suche unterhalb des Hermannsberges statt, schreibt die CSU in ihrer Mitteilung.