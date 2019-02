Bodolzer fühlen sich offenbar sehr wohl

Die Menschen in Bodolz fühlen sich in ihrer Gemeinde offenbar sehr wohl. Darauf lässt der Leserstammtisch „LZ hört zu“ am Dienstagabend schließen. Denn so schnell war noch nie eine solche Veranstaltung der Lindauer Zeitung vorbei.

LZ-Redaktionsleiter Dirk Augustin kommt derzeit in alle Gemeinden im Verbreitungsgebiet der Lindauer Zeitung und in die Lindauer Stadtteile. Auffällig war in Bodolz schon, dass etwa 15 Bürger das Bedürfnis nach einem Gespräch verspürt haben – das ist weniger als die Hälfte der Teilnehmerzahlen bei den anderen Veranstaltungen bisher.

Und dann hielten sich die Wortmeldungen sehr in Grenzen. Dabei ging es fast ausschließlich um Verkehrsthemen. Ein Mann kritisierte die ständig steigende Verkehrsbelastung auf der LI16. Das führe für Bewohner der umliegenden Siedlungen zu erheblichen Belastungen. Deshalb sei es für ihn unverständlich, dass staatliche Behörden weitere Tempolimits oder andere Maßnahmen zum Lärmschutz bisher stets abgelehnt hatten. Bürgermeister und Gemeinderat sowie Verwaltung nahm er von der Kritik ausdrücklich aus, denn die seien mehrfach tätig geworden, aber stets abgeblockt worden.

Nun erhofft sich der Mann allerdings einen neuen Anlauf, um die Auswirkungen zumindest durch das Aufbringen von Flüsterasphalt erträglicher zu machen. Doch aus das werde wahrscheinlich nichts bringen, erwiderte der frühere Bauamtsleiter der Gemeinde, Holger Fogel. Denn auch in dieser Richtung habe die Gemeinde bereits vor Jahren Vorstöße unternommen, habe aber lernen müssen, dass Flüsterasphalt erst bei schnellerem Tempo wirksam sei.

Der Mann ist außerdem sehr gespannt über die Ergebnisse der vom Staatlichen Bauamt angekündigten nächsten Verkehrszählung auf der Straße. Denn er lebe seit gut 20 Jahren dort und habe den Eindruck, dass die Zahl der Autos dort drastisch gestiegen sei.

Bereits vorab hatten zwei Bodolzer Bürger, die am Dienstag verhindert waren, ihre Fragen an die LZ eingesandt. Auch da ging es um Verkehrsthemen. Denn ein LZ-Leser bemängelt, dass viele Autofahrer sich nicht an Tempo 30 in der Rathausstraße halten, vor allem im Bereich des Rathauses sei das schlimm. Er fordert dort vor allem vormittags Verkehrszählungen und Kontrollen. Eine Leserin kritisiert „Raserei“ im Bereich der Austraße. Das sei dort umso gefährlicher, als der Gehweg dort schmal gebaut sei. Zusätzlich schränke die Hecke eines Privatanwesens den Gehweg weiter ein.

Das bestätigten Bürgermeister Christian Ruh und Gemeinderat Bruno Schmid. Der Gehweg sei vor Jahrzehnten errichtet worden und deshalb für heutige Bedürfnisse zu schmal. Aber daran lasse sich mangels verfügbarer Grundstücke nichts ändern. Ruh versprach aber, er wolle den Eigentümer darauf hinweisen, dass er durch Rückschnitt der Hecke weitere Beeinträchtigungen verhindern sollte.

Bei Kontrollen wurden fast nur Bodolzer geblitzt

Der Bürgermeister kündigte außerdem Tempokontrollen der Polizei im Bereich des Rathauses an. In der Austraße sei das aus technischen Gründen nicht möglich, weil es sich beim genannten Bereich um eine Kurve handele. Im Bereich des Rathauses verspricht sich Ruh von den Kontrollen keinen nennenswerten Effekt. Denn schon bisher habe es dort mehrfach Kontrollen gegeben, bei denen fast nur Bodolzer geblitzt wurden, die eigentlich genau wissen müssten, dass und warum sie in dem Bereich langsam fahren sollten.

Nach Ende des offiziellen Teils brachten zwei Bürger noch Kritik an am Kreisverkehr in Enzisweiler, in den die Autos aus beiden Richtungen der LI16 viel zu schnell einführen. Das sei nicht nur an den Zebrastreifen gefährlich für Fußgänger, vor allem für Senioren und Kinder. „Das ist der einzige Mangel, den ich in Bodolz sehe.“

Ausdrücklich Lob gab es von einem Feuerwehrmann, der hervorhob, dass Bürgermeister Ruh bei der Hauptversammlung der Feuerwehr im Januar ein neues Löschfahrzeug versprochen habe, das der Gemeinderat jetzt schon beschlossen hat. „Es funktioniert hier vieles in der Gemeinde.“