Bodolzer Bogenschützen mit tollen Platzierungen

Ein super Event hat der BSV Götzis am Wochenende, Samstag und Sonntag den 26. und 27. März, zum 14. Mal in Vorarlberg durchgeführt. Dafür wird an diesen zwei besonderen Tagen extra ein Parcours aufgebaut, der auch nur in dieser Zeit geschossen werden kann. Ein Turnier, das inzwischen schon Tradition hat und bei dem sich, über zwei Tage verteilt, knapp 400 Bogenschützen angemeldet hatten.

Fünf Mitglieder der Freien Bogenschützen Bodolz nahmen die Herausforderung an und bestritten den Parcours mit 32 Zielen. Ganz besonders gratulieren wir Niklas L., der in seiner Altersgruppe den ersten Platz für die Freien Bogenschützen Bodolz errang. Als weiteres Highlight gewann Peter B. einen Sonderpreis, für einem Distanzschuss weit über 50 Meter bergauf, bei dem er seinen Pfeil ins Ziel setzen konnte!

Die weiteren Platzierungen waren Raik B. 5. Platz, Andre H. 6. Platz, Peter B. 15. Platz und Thomas L. 24. Platz. Eine super Leistung – wir gratulieren den Schützen!

Wer sich auch mal als Bogenschütze versuchen möchte: Ab sofort bietet der Verein wieder Schnupper- und Einsteigerkurse an. Alle Infos hierzu findest du auf www.bogensport-bodolz.de.