Bodolzer Bogenschützen erfolgreich

Gleich 2 Mitgliedern der Freien Bogenschützen Bodolz ist diese Saison die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft gelungen. Horst Lange wird in Wiesbaden in der Disziplin „Olympisch Recurve“ antreten. Auf eine Distanz von 60 Metern gilt es hier seine Pfeile ins Ziel zu bringen. Raik Brauns wird den Verein im September in Villingen Schwenningen in der Disziplin „3D Parcours“ vertreten. Wir freuen uns das sich das Engagement unseres Vereins in solch tollen Leistungen widerspiegelt und wünschen unseren Sportler viel Erfolg bei den Turnieren! Die Ergebnisse finden sie auf www.bogensport-bodolz.de Foto: Freie Bogenschützen Bodolz e.V.