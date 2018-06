Bodolz zweifelt Maße der Lärmschutzwände an

Die Gemeinde Bodolz will kleinere und kürzere Lärmschutzwände, das teilte Bürgermeister Christian Ruh in einem Gespräch mit der LZ mit. Die Deutsche Bahn hat Ende März im Zuge der Elektrifizierung der Bahnstrecke zwischen Lindau und München ihre Pläne ausgelegt. Sie sehen insgesamt sechs Schallschutzwände in Bodolz vor. Mit kleinen Unterbrechungen durchziehen sie die gesamte Gemeinde. Ruh sagt: „Wir haben 1687 Meter Gleise und Schallschutzwände in der Länge von insgesamt 1570 Metern.“

Im Bereich Blütenweg und Herrengartenstraße verlaufen einseitig zwei aneinander anschließende Wände. Sie sind zusammen rund 600 Meter lang. Im Ortsteil Enzisweiler kommen sogar auf beide Seiten der Bahngleise Schallschutzwände mit einer Länge von 520 beziehungsweise 440 Metern. Sie werden alle zwischen drei und vier Meter hoch sein. Dadurch verliere Bodolz an Attraktivität für Touristen und die Übernachtungszahlen könnten sinken, befürchtet Ruh.

Bürgermeister skeptisch, ob Länge der Wände notwendig ist

Er ist skeptisch, ob so große Bauwerke überhaupt notwendig sind. Ruh sagt: „Wir sind nicht gegen Schallschutz, denn Lärm ist unbestritten gesundheitsschädlich. Aber wir zweifeln daran, dass sie in dieser Länge und Höhe gebaut werden müssen.“ Grundlage für die Lärmschutzwände seien Anzahl und Art der Züge, die durch den Ort fahren. Insbesondere Güterzüge seien sehr laut und würden besonders stark gewichtet, weiß Ruh. Derzeit brausen täglich 72 Personenzüge durch Bodolz, Güterverkehr ist nicht unterwegs. Allerdings prognostiziert die Bahn, dass 2025 fast doppelt so viele Züge durch Bodolz fahren werden, darunter auch 18 Güterzüge.

Ruh zweifelt an prognostizierten Zugzahlen der Deutschen Bahn

Daran zweifelt Ruh. In ihren Unterlagen weise die Bahn selbst daraufhin, dass die Strecke derzeit nur bedarfsweise von Güterzügen genutzt wird, so der Bürgermeister. Zu einem früheren Zeitpunkt habe die Bahn sogar geschrieben: „Auf der Strecke ist eine wesentliche Erhöhung des Güterverkehrs als nicht realistisch anzusehen.“ Ruh führt außerdem an, dass das Transportvolumen auf der Schiene seit 2010 um neun Prozent zurückgegangen sei. Der Bürgermeister folgert daraus: „Es ist mitnichten damit zu rechnen, dass täglich und regelmäßig 18 Güterzüge durch unsere Gemeinde fahren.“

Auch die prognostizierten Zahlen für den gesamten Zugverkehr hält Ruh für zu hoch. Er sagt: „Das ergibt rechnerisch tagsüber einen Zug je neun Minuten.“ Das sei unrealistisch, denn es würde an den Schranken zu erheblichen Problemen führen. Sie würden so gut wie gar nicht mehr hochgehen, es würde erhebliche Rückstaus geben.

Ein weiterer Punkt, bei dem die Bahn laut Ruh von falschen Voraussetzungen ausgeht, ist die Geschwindigkeit der Züge. Die Gleise machen im Gemeindegebiet zwei Kurven. Die Züge könnten deshalb gar nicht mit den von der Bahn angegebenen 120 bis 160 Stundenkilometern durch Bodolz fahren, so Ruh. Er habe mit einem Mitbürger die Zeit gestoppt, die die Züge für die ein Kilometer lange Strecke vom Hoyer- zum Hermannsberg brauchten. Das Ergebnis: „Alle, außer einem Zug, sind mit 77 Stundenkilometern gefahren, so dass hier von einer weiteren Lärmreduzierung auszugehen ist“, so Ruh.

Zuletzt führt er an, dass die Bahn gerade dabei ist, Flüsterbremsen in ihre Fahrzeuge einzubauen. Bis 2020 will sie eigentlich alle Züge damit ausgestattet haben. Auch das würde den Lärm weiter reduzieren.

Zusammenfassend sagt der Bürgermeister: „Wir wollen Lärmschutz, aber nicht in dieser Höhe und Länge. Das ist nicht plausibel. Es geht moderater.“ Der Gemeinderat ermächtigte ihn seine Einwände im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens vorzubringen. (andy)