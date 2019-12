Bodolz verbietet Parken im Winter

Wenn es schneit ist das Parken künftig wie hier auf dem Foto in der „Flurstraße“ und im benachbarten „Im Regeltier“ in Bodolz verboten. Hier hat die Gemeinde jetzt Parkverbotsschilder aufgestellt, die das Parken zwischen dem 15. November und dem ersten April untersagen. Dieses Verbot gilt jedoch tatsächlich nur, wenn Schneefall angesagt ist oder wenn bereits Schnee liegt. Mit dieser Regelung hat die Gemeindeverwaltung auf die Schneemassen des vergangenen Jahres reagiert. Damals ist insbesondere in diesen beiden Bodolzer Straßen der Schneepflug wegen der parkenden Autos schwer oder gar nicht durchgekommen. Zudem fehlte es auch an Platz zur Lagerung der Schneemassen. Foto: isa