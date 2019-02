Bodolz stellt zwei neue Erzieherinnen ein

Der Bodolzer Kindergarten hat jetzt wieder genügend Betreuungspersonal. Das teilte Bürgermeister Christian Ruh der Lindauer Zeitung auf Nachfrage mit. Zur Erinnerung: Nachdem eine Erzieherin wegen Schwangerschaft ausgefallen war, hatte sich Unmut bei den Eltern über die Betreuungssituation breit gemacht. Die Gemeinde hatte daraufhin die Stelle ausgeschrieben.

„Wir hatten überraschend viele Bewerbungen“, berichtet Ruh und sieht den Grund darin, dass die Stelle auch online ausgeschrieben war. Allein 787 Interessierte hätten sich das Angebot genauer angesehen, 20, die allermeisten aus der näheren Region, haben sich dann letztendlich beworben. Von diesen Bewerbern wurden dann zwei Erzieherinnen ausgewählt. Eine von ihnen arbeitet mit 15 Wochenstunden bereits seit dem 1. Januar im Bodolz, die zweite hat mit 35 Wochenstunden am 1. Februar begonnen.

Der gemeindeeigene Bodolzer Kindergarten verfügt über zwei Kindergartengruppen mit insgesamt 50 Kindern und einer Krippengruppe mit zehn Kindern. Betreut werden die Kinder nun von fünf Erzieherinnen und vier Kinderpflegerinnen.

„Vom Anstellungsschlüssel und auch vom Qualifikationsschlüssel her sind wir jetzt in trockenen Tüchern“, sagt Ruh. Des Weiteren schätzt der Bürgermeister die Situation mit zwei Teilzeitkräften als flexibler ein. Denn, so erklärt er, in Notsituationen, wie etwa bei längeren Krankheiten, könne die Stundenzahl aufgestockt werden, was bei einer Vollzeitkraft nicht ginge. „Wir haben mehr Möglichkeiten.“

Interessant für Bürgermeister Christian Ruh war auch der Umstand, dass keiner der 20 Bewerber arbeitslos gewesen war. Was für den Bürgermeister bedeutet, dass die vergangene Kindergartensituation in Bodolz nichts Ungewöhnliches sei: „In anderen Kindergärten ist auch Bewegung drin.“