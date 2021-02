Bodolz schiebt massiven Bebauungen einen Riegel vor

Immer größer, immer höher und noch mehr überbaute Fläche – genau dieser Entwicklung will der Bodolzer Gemeinderat entgegentreten. Denn was von der Politik gewollt und im städtischen Raum durchaus sinnvoll erscheint, passt noch lange nicht in den dörflichen Lebensraum. Deshalb hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung eine Abstandsregelungssatzung beschlossen und damit ein Zeichen in Richtung Wohn- und Lebensqualität gesetzt.

Nach Nonnenhorn hat damit auch Bodolz eine solche Satzung beschlossen und damit der extremen Nachverdichtung mit ihren immer größer werdenden und enger beieinander stehenden Gebäuden eine Absage erteilt. Denn seit diesem Monat gilt in Bayern eine neue Bauordnung. Ein Teil davon ist besagte Abstandsflächenregelung, die den Abstand zum Nachbarn, regelt. So sieht die reformierte Bauordnung etwa vor, dass die Abstandsflächen auf 40 Prozent der Wandhöhe verringert werden. Bisher galt meist die ganze Wandhöhe. Das Ziel dabei: den Flächenverbrauch zurückzufahren. Damit gibt die neue Regelung platzsparenden Bauten, und damit größeren und enger aneinander stehenden Gebäuden, Vorschub. Ein Mindestabstand von drei Metern zum Nachbarn soll allerdings bestehen bleiben. Allerdings steht es Gemeinden frei die alte Regelung zu behalten, wofür sich nach Nonnenhorn jetzt auch Bodolz entschieden hat.

Diese alte Abstandsflächenregelung ist wiederum in einer neu gefassten Satzung abgebildet und gilt nur für jene Gebiete, die bisher nicht durch Bebauungspläne überplant sind. In Bodolz sind das mit der Dorfstraße, Untere Steig, Hochsträß, Prielweg, Dr.-Emil-Haselsiedlung und Taubenberg sechs Bereiche. Bei ihnen gilt für jeden Bauwilligen der Paragraph 34 des Baugesetzbuches, wonach sich die neue Bebauung nur nach der umliegenden Bebauung richten muss. „Der hohe Siedlungsdruck im Gemeindegebiet und die immer weiter steigenden Grundstückspreise werden dazu führen, dass die Mindestmaße der gesetzlich festgelegten Abstandsflächen weitestgehend ausgenutzt werden“, fürchten Bürgermeister Christian Ruh und Bauamtsleiter Stefan Ebe. „Damit wird sich die Wohnqualität im Gemeindegebiet nachteilig ändern.“ Darüber hinaus bliebe eine deutliche Nachverdichtung nicht ohne Folgen für den Wohnfrieden. Sei doch die Wohnqualität im Gemeindegebiet bisher in vielen Bereichen durch größere Abstände zwischen den Gebäuden geprägt. Gerade in Bodolz würden Wohnformen angeboten, die im städtischen oder baulich verdichteten Raum nicht oder nur noch selten anzutreffen seien. „Das Wohnen ist geprägt durch Abstand zum Nachbarn.“ Freie Flächen um die Gebäude herum seien ein wesentlicher Bestandteil von Wohnqualität. Abgesehen davon, dass durch größere Abstandsflächen auch die Belichtung und Belüftung der Grundstücke sowie der Brandschutz besser sei, gäben größere freie Flächen zwischen den Gebäuden gleichzeitig auch Raum etwa für Gartenschuppen, Spielgeräte, Fahrradboxen oder Garagen.

„Die Gemeinde möchte mit dieser Satzung die Wohnqualität, die durch größeren Abstand zwischen den Gebäuden geprägt ist, erhalten und gegebenenfalls im Rahmen der Neubebauung von Grundstücken verbessern“, lautet die Haltung der Verwaltung, gleichwohl ihr bewusst ist, dass die Satzung auch Auswirkungen haben kann auf die Ausnutzung eines Grundstückes und sie damit nachteilig auf Eigentümerinteressen einwirkt. Aber: „Die Aufrechterhaltung einer ausreichenden Wohnqualität im Gemeindegebiet rechtfertigt indes mögliche Eigentumseinschränkungen.“

Alles in allem eine Sicht der Dinge, der die meisten Gemeinderäte folgten. Gremiumsmitglied Andreas Durrer machte zudem deutlich, dass Ausnahmen und damit sogenannte „Befreiungen“ schließlich trotzdem möglich seien. „Für mich ist diese Satzung ein Bauverhinderungsgesetz“, empörte sich Nadja Krammer-Dinkelbach und erklärte, dass die Satzung Bauen noch teurer werde lasse. Dagegen gab ihr Ratskollege Bruno Schmid zu bedenken, dass kein Privatmann massiv bauen würde, sondern vor allem Investoren. „Ich glaub, dass wir ohne Satzung mehr Unfrieden kriegen und nur denen Tür und Tor öffnen, die Geld verdienen wollen.“

„Wir hatten allein in der letzten Legislaturperiode drei Bauvorhaben, da hat uns der Atem gestockt“, sagte Bürgermeister Christian Ruh und erinnerte an das Bauvorhaben gegenüber dem Einkaufszentrum in Enzisweiler, wo ursprünglich ein Mehrfamilienhaus bis an den Bürgersteig gebaut werden sollte. Auch die GKWG würde heute ohne neue Satzung in der Dr.-Emil-Haselsiedlung viel massiver und enger bauen dürfen. „Mit der Satzung haben wir Luft nach oben. Besser ist doch, man bleibt beim Kleinen und erlaubt was größeres, wenn es ins Ortsbild passt.“