Bodolz sagt Kinderfest ab

Das Bodolzer Kinderfest findet nicht statt. „Wir müssen auch in diesem Jahr das Kinderfest absagen“, gab Bürgermeister Christian Ruh auf der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt. „Die Kinder sind noch ungeschützt und manche Erwachsene werden es auch sein“, begründete er die Entscheidung der Verwaltung das traditionelle Familienfest zum zweiten Mal wegen der Corona-Pandemie abzusagen. Zum Trost, so versprach der Bürgermeister, würden sowohl die Kindergartenkinder als auch die Schulkinder eine Überraschung bekommen. Was das ist, wird an dieser Stelle aber nicht verraten.