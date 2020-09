„Bodolz ist mir ans Herz gewachsen“

Mitgestalten, weiterentwickeln, nutzen, was da ist und um Neues ergänzen, aber trotzdem den ländlichen Charme von Bodolz erhalten – aus diesen Gründen und noch viel mehr sitzt Nicola Birk für die Unabhängigen Bürger Bodolz (UBB) im Gemeinderat. In diesem Sinne will sie sich in den nächsten sechs Jahren besonders für die jungen Familien stark machen und dafür sorgen, dass die ohnehin schon schöne Gemeinde für diese Bevölkerungsgruppe attraktiver wird.

Es ist der Lieblingsplatz aller Bodolzer. Und es ist daher auch jener Ort, an dem sich am liebsten fast alle der sieben neuen Gemeinderäte mit der Lindauer Zeitung für ein Gespräch verabreden wollten. Doch der Abwechslung wegen hat in diesem Fall nur der Erste die Wahl – und das ist Nicola Birk.

„Ich gehe hier gern mit meiner Familie spazieren. Wir sind gern im Wald, und wir sind gern hier um den Ausblick, die Natur und die Ruhe zu genießen“, erklärt sie und steuert eine rote Bank am Waldrand an. Der Aufstieg auf den Hermannsberg, jenem Hügel, den die Bodolzer als Naherholungsgebiet direkt vor der Haustüre schätzen, ist zwar nicht übermäßig anspruchsvoll, aber mit seinen 467 Meter auch nicht ohne. Oben angekommen tut sich dem Besucher zur Belohnung für den Aufstieg ein wunderbarer Blick auf. Unterhalb von dichtbehangenen Weinreben, liegt fast das gesamte Gemeindegebiet eingebettet in die von Obstbau beherrschte Landschaft und geht beinahe nahtlos über in den See und die dahinterliegenden Berge. Kein Wunder, dass dieser besondere Ort nicht nur der Lieblingsplatz von Nicola Birk ist. Vor neun Jahren ist die gebürtige Augsburgerin nach Bodolz gekommen, wobei ihr Mann, der früher schon einmal in Bodolz gelebt hatte, ganz genau wusste, warum er seine Frau ausgerechnet hierher brachte.

Nicht umsonst schätzt nun auch die heute 38-Jährige die Nähe zum See, den dörflichen Charakter der Gemeinde und das Familiäre hier. „Gerade für Kinder ist es hier wunderschön“, weiß die Mutter eines sechsjährigen Sohnes und einer achtjährigen Tochter und spricht damit die Freiheit an, die Kinder hier genießen. Und weil das so ist und auch so bleiben soll, will sich die Juristin, die seit fünf Jahren die Personalleiterin des Seniorenheim Heges ist, politisch engagieren und bei der Weiterentwicklung der Gemeinde helfen.

Denn, so begründet sie ihre Motivation, „Bodolz ist mir ans Herz gewachsen.“ Zudem ist sie davon überzeugt, dass man in einer solch kleinen Gemeinde, wie Bodolz eine ist, durchaus mitarbeiten und mitwirken könne. „Und man sieht, wie die Ideen dann eins zu eins umgesetzt werden. Das finde ich toll.“

Sich selbst in dieser Lebensphase befindend, liegen ihr natürlich die jungen Familien mit all ihren Belangen am Herzen – im Kleinen wie im Großen. Angefangen bei der Schulhofgestaltung, wo sie sich für attraktivere Spielgeräte einsetzen will.

Weiteres wichtiges Thema in Sachen Schulmodernisierung ist ihr auch die Mittagsbetreuung und damit zusammenhängend die Frage, wie es in Zukunft mit ihr weiter gehen soll. Denn schon jetzt fehlten Kapazitäten und Kinder würden abgewiesen, beziehungsweise deren berufstätigen Eltern hätten dann ein Problem. Und wenn bis zum Jahr 2025 keine Lösung dafür gefunden ist, hat auch die Gemeinde ein Problem. Denn dann haben die Eltern einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz.

„Thema wäre auch bezahlbaren Wohnraum zu schaffen“, sagt Nicola Birk, auch wenn sie sehr wohl weiß, dass dieses Thema zu lösen wegen knapper Flächen im Gemeindegebiet, knifflig werden könnte. Und trotzdem will sie sich auch daran wagen, denn: „Es gibt viele Familien, die gerne herziehen würden.“

Mitwirken und mitentwickeln will sie zudem bei einer Ortskernentwicklung. Im Blick hat sie dabei den Stadel und ein Dorn im Auge ist ihr, dass dieses Gebäude leer und ungenutzt ist, gleichzeitig aber in bester Lage, mitten im Dorf steht. Hier, genauer gesagt, in ihm, könnte ein Gemeindezentrum entstehen, in dem beispielsweise Platz für die neue Mittagsbetreuung wäre. Denn prinzipiell findet sie schon, dass das alte Gebäude stehen bleiben könnte, eine Neugestaltung erfahren und eine Nutzung bekommen solle. Ob und was da gehen könnte, die Beantwortung dieser Frage will sie gerne Fachleuten überlassen. Ihr selbst gehe es letztendlich darum, „dass der Stadl aufgrund seiner zentralen Lage in irgendeiner Form wieder genutzt wird“. Und zwar weniger, so ihre Vorstellung, als ein Gebäude, in dem sich alle Bodolzer Angebote bündeln, sondern als Teil eines Dorfzentrums, als Teil verschiedener zentraler Angebote. Und gleichzeitig will sie bei aller Dorfentwicklung „behutsam handeln, damit der dörfliche Charakter erhalten bleibt.“

In ihrem neuen Amt hat sich Nicola Birk von Anfang an wohl gefühlt. „Als Neuling ist man sofort mitten drin und ein Teil des Gemeinderates“, erzählt sie und freut sich über die gute Zusammenarbeit. Und vor allem freut sie: „Gute Ideen werden parteiübergreifend weiter verfolgt – das finde ich richtig gut.“