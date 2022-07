Bodolz investiert und investiert und hat trotzdem genug Geld – Warum?

So nimmt Bodolz sein Geld ein

Das meiste Geld nimmt die Gemeinde über Steuern ein. In diesem Jahr ist die Einnahme mit über 2,6 Millionen Euro um 329 000 Euro höher als im vergangenen Jahr. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und den Schlüsselzuweisungen haben sich auch erhöht. Und weil die Steuerkraft der Gemeinde sich, wenn auch nur geringfügig, aber immerhin, erhöht hat, muss Bodolz im Gegenzug auch eine etwas höhere Kreisumlage an den Landkreis bezahlen.

Trotzdem können 312 100 Euro Überschuss aus dem Verwaltungshaushalt dem Vermögenshaushalt zugeführt werden. Während aus dem Verwaltungshaushalt heraus alle Pflichtaufgaben bestritten werden, finanziert die Gemeinde ihre Investitionen aus dem Vermögenshaushalt.