Bodolz hat jetzt seinen eigenen Marsch

Das Allerbeste kommt zum Schluss. Nach einem großartigen Konzert und einer Zugabe hat das Projektorchester „Finegg“ einen Marsch präsentiert, der es in sich hatte: den Bodolz-Marsch. Ein traditionelles Blasmusikstück mit klangstarken Raffinessen, das das ohnehin schon begeisterte Publikum mit einem lang anhaltenden Applaus quittierte. Und der die Hoffnung nach einer eigenen Musikkapelle wieder aufleben ließ.

Nach Jahren ohne eigene Blasmusik ist Bodolz jetzt wieder in den Genuss einer eigenen Kapelle gekommen. Zumindest einen ganzen Abend lang. Denn, wie Bürgermeister Christian Ruh den gut 200 ins Köberle gekommenen Besuchern erklärte, haben sich die 18 Musiker unter Tobias Bruderhofer extra nur für dieses eine Konzert zum 200-jährigen Bestehens der politischen Gemeinde zusammengetan. Präsentiert hat das Projektorchester, für das Tobias Bruderhofer den alten Bodolzer Namen Finegg gewählt hatte, ein abwechslungsreiches Programm höchster musikalischer Qualität, das sich durch traditionelle Polkas, Walzer und Märsche auszeichnete.

Einen zum Anlass passenden Einstieg gaben die Musiker mit der schwungvollen „Egerländer Festtagspolka“, mit dem sie den Gästen klar machten, dass sie sich auf einen dynamischen Abend einzurichten haben. Traditionsbewusst zeigte sich das Orchester aber nicht nur bei der Auswahl seiner zwölf klangstarken Stücke. Von „Morgenblüten“, „Ein Abend am Meer“, über „Salemonia“, „Gablonzer Perlen“, „Alia Amare“, „Gruß aus Böhmen“, „Südböhmische Polka“ bis hin zur „Fuchsgrabenpolka“, „Jubiläumsklänge“, „Mir sein die Kaiserjäger“ und „Von Freund zu Freund“.

Auch bei der Namensgebung war sich Orchesterleiter Bruderhofer der Bodolzer Traditionen bewusst. Denn „Finegg“ ist der historische Name eines Ortsteils, der zu einem Teil auf Lindauer, zu einem anderen Teil auf Bodolz Gebiet lag, wie Ortsheimatpfleger Andreas Durrer erklärte, der durch das Programm führte und dem Publikum einiges Wissenswerte über die Geschichte der Gemeinde erzählte. Dort, wo heute das Hotel Villino steht, lag der Bodolzer Teil, die letzten Häuser in Blickrichtung Villino den Hoyerberg hinauf, war der Lindauer Teil. Kein Wunder also, dass Finegg“ „das feine oder schöne Eck“ bedeutet.

Erinnerungen an die Dorfmusikanten werden wach

Tobias Bruderhofer steht mit seinem Projektorchester in der Tradition des musikalischen Lebens der Gemeinde. Durrer hatte über die Geschichte der „Bodolzer Dorfmusikanten“ berichtet, dass es diesen Bodolzer Musikverein von 1979 bis 1991 geben hat. Dabei muss der Verein mit seinen zwölf aktiven Musikern wohl recht erfolgreich gewesen sein. Zumindest hätten die Bodolzer Dorfmusikanten das Gemeindeleben mit einer Vielzahl von Auftritten bei Kirchenfesten, Weihnachtsblasen, Fasnachtsbällen, Erntedankfeiern, Konzerten in der Kirche sowie mit Ständchen bei Altersjubilaren, bereichert. Er fasste den Wunsch so manchen Bodolzers in Worte: „Möge der heutige Abend dazu beitragen, dass es wieder eine neue musikalische Formation gibt.“

Sowohl der Vater als auch der Großvater und andere Familienmitglieder des Dirigenten hatten bei den Bodolzer Dorfmusikanten gespielt. Und Günther Bruderhofer wiederum steuerte den Höhepunkt des Abends bei: Das Orchester spielte den von Günther Bruderhofer eigens für Bodolz komponierten und an diesem Abend uraufgeführten Marsch „Finegg 1818“. Das Publikum war restlos begeistert und bedankte sich mit minutenlangem Applaus für diesen Marsch und das Konzert.

Übrigens: Auf eine finanzielle Grundlage könnte sich ein zukünftiger Bodolzer Musikverein schon mal stützen. Denn, so erklärte Bürgermeister Ruh am Ende, das Vermögen der aufgelösten Bodolzer Dorfmusikanten stünde für einen neuen Verein bereit. Die Spenden, die Bruderhofer für das kostenlose Konzert im Köberle erbeten hatte, fließen an die verunglückte Tabea Schoch.