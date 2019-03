Bodolz hat einen ausgeglichenen Haushalt

Der Bodolzer Gemeinderat hat den Haushalt für dieses Jahr verabschiedet. Mit einem Volumen von knapp 6,5 Millionen Euro ist der Haushalt 2019 nicht nur ausgeglichen, die Gemeinde Bodolz steht zudem auch finanziell bestens da. Investieren will Bodolz vor allem in das Koeberle, die Schule, die Straßen, die Feuerwehr und den Bauhof.

„Wir haben wie in den Jahren zuvor einen ausgeglichenen Haushalt“, erklärte Bürgermeister Christian Ruh den Gemeinderäten. Kein Wunder eigentlich, gestaltet sich doch der Bodolzer Haushalt recht unspektakulär und konzentriert sich vor allem auf die Erfüllung seiner Pflichtaufgaben. Investieren will die Gemeinde, ohne dass sie dafür Kredite aufnehmen muss, insgesamt rund 1,1 Millionen Euro, wobei sie davon 128 500 Euro über Beiträge und Zuschüsse finanziert.

Die drei größten Posten machen dabei das Koeberle, der Bodolzer Anteil an der Lindauer Kläranlage und die gemeindeeigenen Straßen aus. Insgesamt 350 000 Euro sieht der Haushalt für die Sanierung des gemeindeeigenen Gutsgasthofs Koeberle vor. Davon entfallen 250 000 Euro auf die Sanierung und mit den restlichen 100 000 Euro will die Gemeinde das Kellergeschoss ausbauen, das sich im Rohbau befindet. Mit viel Geld, nämlich mit 261 600 Euro, beteiligt sich Bodolz wiederum über den Abwasserverband am Ausbau und der Maschinenerneuerung der Kläranlage Lindau. Und die Sanierung ihrer Straßen will sich die Gemeinde in diesem Jahr 200 000 Euro kosten lassen. Viel Geld investiert die Gemeinde auch in Fahrzeuge. Für das neue Löschgruppenfahrzeug vom Typ LF20/25 der Bodolzer Feuerwehr hält der Haushalt schon mal 65 000 Euro bereit, denn insgesamt wird das Fahrzeug rund 400 000 Euro kosten. Aber auch der Bauhof braucht einen Ersatz für seinen in die Jahre gekommenen Taro. Dafür wiederum sind 50 000 Euro eingeplant.

Neue Spielgeräte

Doch auch in seine Kinder investiert die Gemeinde einiges. So stellt sie für die Ausstattung der Schule, wie etwa für Smartboards und Computer, 16.500 Euro zur Verfügung. Hinzu kommen noch 50 000 Euro für den Außenbereich, wo eine Kletterwand aufgestellt werden soll. Und auch der Spielplatz in der Herrengartenstraße bekommt neue Spielgeräte für von 20 000 Euro.

Da Bodolz nach und nach eine Straßenbeleuchtung von den alten Quecksilberdampflampen auf energiesparende LED umstellen will, hat Kämmerer Ralph Schielin in diesem Jahr die ersten 25 000 Euro in den Haushalt eingestellt. Und weil im Ortsteil Bettnau die Wasserübergabestation auf einem Privatgrund steht und die Gemeinde sie auf eigenen Grund umverlegen will, sind auch hierfür bis zu 50 000 Euro vorgesehen. Zudem hat der Kämmerer noch insgesamt 15 000 Euro für den Kauf von Grundstücken zurückgelegt. Den kleinsten Posten bei all den Investitionen macht die Erneuerung der Telefonanlage des Rathauses aus. Diese schlägt mit 8000 Euro zu Buche.

Allerdings will die Gemeinde auch ihre Schulden reduzieren, weshalb eine Altschuldentilgung in Höhe von 128 000 Euro vorgesehen ist. Wenn alles läuft wie geplant, wird Bodolz zum Ende des Jahres nur noch gut eine Million Schulden haben. Und das wiederum entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 352 Euro.