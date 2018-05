Bodolz gibt es nur ein einziges Mal auf der Welt

Es ist für Bodolz ein Jubiläum, das es zu feiern gilt: Vor 200 Jahren ist die Gemeinde selbstständig geworden. Doch Bodolz hat es schon lange vor dem Gemeindeedikt gegeben, das Maximilian I., als erster bayerischer König überhaupt, 1818 erlassen hat. Wie dieses Bodolz von einst ausgesehen hat, darüber ist vieles in der Ortschronik nachzulesen.

Seit 1818 bildeten zunächst Bodolz, Bettnau, Bruggach, Enzisweiler, Mittenbuch und Taubenberg die neue Gemeinde. Erst später kamen dann Hochsträß, Ebnet und der Hoyerberg hinzu. Bis zu diesem Datum war Bodolz also lediglich eines von mehreren Dörfern, die bis zum Pressburger Frieden 1805 noch zur Fuggerschen Herrschaft Wasserburg und damit zu Österreich gehörte.

Zum allerersten Mal urkundlich erwähnt wird Bodolz im Jahre 867 in der Königsurkunde des fränkischen Königs Ludwig der Deutsche. Darin erhält „Podololt“, der laut Karl Heinz Burmeister, dem Verfasser der Bodolzer Chronik, durchaus als Gründer von Bodolz angesehen werden könne, das Privileg, künftig nach dem alemannischen Gesetz zu leben. Der Name Bodolz wiederum ist erstmals am 17. März 1341 urkundlich bezeugt und bezeichnet eigentlich nur den Besitz eines Mannes, nämlich das Gut des Podololt, der auch Bodololt geschrieben wird. Wobei es sich bei diesem Podololt natürlich nicht um denselben handelt wie 867, sondern um einen Nachfahren. Nichtsdestotrotz macht dieser aus dem Germanischen stammende Name Bodolz zu etwas ganz Besonderem. „Der Name Bodolz ist ungewöhnlich selten, ja einmalig“, schreibt Burmeister und erklärt: „Es gibt keinen zweiten Ort Bodolz in Deutschland oder sonst irgendwo auf der Welt.“

Von jeher war Bodolz landwirtschaftlich geprägt und damit eine bäuerliche Gemeinde. Seine Bewohner lebten ein entbehrungsreiches Leben. Jahrhundertelang und bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts war der Weinbau der beherrschende Wirtschaftszweig gewesen. Dann gewann der Obstbau die Oberhand und ist bis heute ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor.

Bis 1818 waren die Bewohner Leibeigene

Die Bewohner waren jedoch bis zu Beginn der bayerischen Zeit allesamt Leibeigene. Sie mussten für die Bewirtschaftung der Flächen Zinsen an die im Laufe der Zeiten wechselnden Herren zahlen. Und das waren nicht gerade wenige. Gehörte das Gebiet zuvor zum selbständigen Alemannien, so machten sich ab 746 die Franken zu Königen von Alemannien.

Allerdings hatten zu dieser Zeit schon einige alemannische Gutsbesitzer aus politischen Gründen ihren Besitz dem Kloster St. Gallen geschenkt, das durch diesen Landgewinn seinerseits zu einem bedeutenden Faktor in der Region wurde. Um diesen Besitz jenseits des Bodensees zu verwalten, richtete das Kloster einen Verwaltungssitz in Wasserburg ein. Später, im neunten Jahrhundert, errichteten die in Konkurrenz zum Kloster stehenden Grafen von Bregenz das Lindauer Damenstift und statteten es mit Gütern von Bodolz aus. Auch das Lindauer Heiliggeistspital besaß Flächen in Bodolz.

Doch nicht nur die Klöster, auch eine Reihe von Adelsgeschlechtern, wie die Grafen von Montfort, die Herren von Kißlegg oder von Ebersberg, Lindauer Patrizier und Bürger hatten Besitztümer in Bodolz. Das Herrschaftsgeschlecht der Fugger kaufte 1592 mit der Herrschaft Wasserburg schließlich auch Bodolz und Nonnenhorn hinzu und verkaufte alles 1755 an Österreich.

Vierköpfige „Gmaind“ regelte das Dorfleben

Bodolz blieb also bis zum Pressburger Frieden österreichisch, unterstand jedoch dem Wasserburger Gericht, das nicht nur gerichtliche, sondern auch verwaltungsrechtliche Funktionen hatte. Als Dorfgemeinde verfügte Bodolz, wie auch Enzisweiler und Taubenberg, über eine eingeschränkte Selbstverwaltung und eigenes Vermögen. Während Bodolz Steuern an Wasserburg zahlte, hatte es eine eigene Dorfordnung, die vor allem landwirtschaftliche Fragen regelte. Zu ihren Aufgaben gehörten die Verwaltung der Finanzen ebenso wie Regelungen zu Wegen, Brunnen und Bächen, die Verpachtung von gemeindlichen Liegenschaften, die Verhängung von Strafgeldern oder gar der Verkauf von Obst. Das Organ der Bodolzer Dorfgemeinde war die „Gmaind“, ein vierköpfiges Leitungsgremium, an deren Spitze der sogenannte „Dorfmeister“ stand.

Der Pressburger Friede von 1805 bestimmte den Übergang von Bodolz aus der Herrschaft Wasserburg an Bayern. Trotzdem sollte es noch dreizehn Jahre dauern, bis die Gemeinde und ihre Bürger 1818 ihre Selbstständigkeit und damit ihre Unabhängigkeit erhielt.