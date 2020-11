Bodolz erhöht die Abwassergebühren

Die Betriebskosten für die Entwässerung steigen in den kommenden Jahren an. Deshalb hat der Bodolzer Gemeinderat eine neue Beitragssatzung dafür erlassen und die Gebühren angepasst. Kostete Abwasser bisher 1,66 Euro pro Kubikmeter, so wird es ab Januar kommenden Jahres 1,89 Euro pro Kubikmeter kosten. Auch die Einleitungsgebühr für den Regenwasserkanal steigt an: von bisher 0,27 Cent pro Quadratmeter auf 0,32 Cent. „Damit sind wir immer noch auf einem sehr moderaten Level“, sagte Bürgermeister Christian Ruh in der jüngsten Gemeinderatssitzung und erklärte dem Gremium zum Vergleich, dass Hergensweiler erst jüngst auf 2,29 Euro pro Kubikmeter erhöht habe und Lindau bei drei Euro pro Kubikmeter liege. „Da liegen wir schon ganz gut.“