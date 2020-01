Bodolz erhöht Essenspreise

Das Mittagessen für Krippen-, Kindergarten- und Schulkinder in Bodolz wird ab März dieses Jahres teurer. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Insgesamt 8850 Essen pro Jahr werden in den Bodolzer Betreuungseinrichtungen ausgegeben und gegessen. Bisher kostete ein Mittagessen für ein Krippenkind 2,70 Euro, für ein Kindergartenkind 3,20 Euro und für ein Schulkind 3, 50 Euro. Ab ersten März werden sich jedoch die Essen um 20 Cent verteuern. Demnach wird ein Mittagessen für ein Krippenkind 2,90 Euro kosten, für ein Kindergartenkind 3,40 Euro und für ein Schulkind 3,70 Euro. Das hat der Bodolzer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung nach längerer Diskussion beschlossen.

Sowohl für Mechthilde Witzigmann als auch für Ingrid Gabelberger (beide Unabhängige Bürger Bodolz (UBB)) war die Preiserhöhung völlig in Ordnung und „mehr als gerechtfertigt“.

Wolfgang Greb (Bürgerschaft Bodolz (BB)) würde es jedoch am liebsten sehen, wenn prinzipiell und irgendwann einmal das Kindergarten- und Schulessen kostenlos wäre. Als ersten Schritt in diese Richtung stellte er den Antrag, dass die Gemeinde die Erhöhung für die Eltern übernehmen solle. „Ich denke, die 2000 Euro können wir uns leisten“, meinte er, was wiederum Bürgermeister Christian Ruh (BB) bestätigte.

Allerdings sah Andreas Durrer (UBB) hier die Gefahr, dass angesichts der fortwährend steigenden Lebensmittelpreise im kommenden Jahr die nächste Preiserhöhung komme. Diese dann zusammen mit der aktuellen weiter zu geben, sah er als einen spürbareren „Sprung“ für die Familien an. Und Familien, die sich dieses Essen nicht leisten können, müssten es ohnehin nicht bezahlen. „Das Soziale ist ja gegeben“, sagte er.

Gebhard Marte (BB) indes fand: „Es macht gar nichts, dass Essen ein bisschen was kostet.“ Und sein Ratskollege Bruno Schmid (BB) zeigte sich „zwiegespalten“. Seiner Meinung nach funktioniere kostenloses Essen für alle nur bei Ganztagesschulen. Die Gemeinde stünde zudem vor dem Problem, dass sie für so viele Kinder dann eine Mensa bauen müsste. Er plädierte für einen Kompromiss und damit für eine Anhebung von zehn Cent. „Essen muss was kosten, und zwar das, was es kostet“, betonte Thomas Freilinger. Kostenfrei solle dagegen, so der Gemeinderat der BB, Kindergärten und Grundschule sein.

Eine Meinung, der sich Franz Joachim (UBB) anschloss. Allerdings machte der Bürgermeister den Räten klar, dass der Kindergarten die Eltern ohnehin schon so gut wie nichts koste.

Wie Verwaltungsmitarbeiterin Beate Brosch-Meuchelböck der LZ auf Nachfrage erklärte, werde jedes Kindergartenkind von der bayerischen Staatsregierung mit 100 Euro bezuschusst. Das wiederum habe bei den äußerst moderaten Kindergartenbetreuungssätzen der Gemeinde Bodolz zur Folge, dass eine Familie für ihr Kindergartenkind je nach Betreuungszeit zwar mindestens fünf Euro, aber höchstens 30 Euro im Monat bezahle. Wohlgemerkt gilt das nur für ein Kind, das den Kindergarten besucht. Diese Regelung betrifft nicht die Krippenkinder, betonte Beate Brosch extra. In der Diskussion machte der Bürgermeister zudem klar, dass die Gemeinde noch in einigen anderen Bereichen mehr sehr niedrige Gebühren nehme. Wie etwa bei der Bücherei, wo jeder Nutzer einmalig eine geringe Gebühr bezahle. „Wir sind als Gemeinde schon ziemlich gut unterwegs“, sagte Ruh deshalb und ließ den Gemeinderat über den Antrag von Wolfgang Greb abstimmen. Drei Räte stimmten dafür, zwölf dagegen, was letztendlich die vorgeschlagene Erhöhung der Mittagessen um 20 Cent zur Folge hatte.