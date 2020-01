Bodolz bietet ein „hoimeliges“ Gefühl

280 Menschen sind im vergangenen Jahr aus aller Herren Länder nach Bodolz gezogen. Gut 30 von ihnen folgten nun der Einladung von Bürgermeister Christian Ruh zum Neubürgerempfang. Ruh stellte dort Einrichtungen, Institutionen, Besonderheiten und Menschen vor, die die Gemeinde lebenswert machen.

Bürgermeister Christian Ruh begrüßte die 30 Neubürger im Rathaus. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Neulinge bereits einen kleinen Spaziergang durch beinahe das ganze Gemeindegebiet hinter sich – allerdings nur virtuell mittels Präsentation und Beamer. Richtig echt waren hingegen die Personen, denen sie bei diesem Rundgang durch die Gemeinde begegnet sind. Sie waren live im Rathaus zu erleben.

So wie Stefan Hilger etwa, der als musikalischer Leiter auch die Bläserschule VJBW repräsentiert, in der Wasserburger und Bodolzer gemeinsam Musikinstrumente erlernen und spielen. Zusammen mit Angelina Schmid sorgten die beiden Querflötisten nicht nur für Informationen zum Verein, sondern auch für die musikalische Bereicherung des Abends. In der Gemeindebücherei erfuhren sie von Silvia Castin, was dort ausgeliehen werden kann. Ebenfalls jede Menge Infos bekamen die Besucher von Feuerwehrkommandant Thomas Abler zu hören, der beim Neubürgerempfang sogleich um Verstärkung warb, oder vom Vorsitzenden Manfred Wydra, der zum Mitmachen, egal für welchen Sport, animierte, oder von Christina Mack, Schriftführerin des erst kürzlich gegründeten Bogenschützenvereins erfuhren, dass Mitgliedsplätze schon ein knappes halbes Jahr nach Gründung des Vereins rar seien, und dass Eile angesagt sei, für alle, die diesen Sport in Bodolz ausüben möchten.

Im Rathaus angekommen, sprach Christian Ruh nicht allein nur über die Liquidität der Gemeinde. Er stellte auch die Verwaltungsmitarbeiter und deren Aufgaben vor. Er ging aber auch auf die Herkunft der vielen Neubürger ein: Von den 280 Menschen, die 2019 nach Bodolz gezogen sind, kommen einige aus aller Herren Länder. Von zahlreichen europäischen Staaten einmal abgesehen stammen sie aus Ägypten und Amerika, über China, Indien, Syrien und Tunesien bis hin zu Uruguay und Venezuela. Oder aus Kanada. So, wie Familie Kümmerle, die erst im Oktober von einer Großstadt in der Nähe der Niagara-Fälle in den Bodolzer Ortskern gezogen war. „Wir sind noch in der Findungsphase“, antwortet Sabina Kümmerle auf die Frage der „LZ“, ob sie sich hier schon heimisch fühle. Mit ihrer 16-Monate alten Tochter in einem Tragesack auf der Brust, erzählt die gebürtige Augsburgerin, dass sie und ihr Mann die vergangenen zehn Jahre in Kanada gelebt hätten und jetzt, nachdem das Kind geboren sei, wieder zurück, in die Nähe der Familien ziehen wollten. So kam es auch. Und weil sie hier aber noch nicht so viele Bekanntschaften gemacht habe, freut sie dieser Neubürgerempfang mit seinen Informationen und der Gelegenheit des Kennenlernens umso mehr. „Das ist eine super tolle Sache, man hat das Gefühl, dass man aufgenommen ist in der Gemeinde“, findet sie. Auch Nora von Egloffstein und ihr Partner Oliver Hartmann freuen sich über diese Willkommens-Geste und die umfassenden Informationen. Die beiden wohnen seit April in Bettnau und werden nicht mehr lange nur zu zweit sein. Ganz bewusst haben sich die aus Ulm stammenden jungen Leute für Bodolz als Wohnort entschieden. Denn „wir haben mitbekommen, dass hier der Kindergarten und die Schule gut sein sollen.“

Diese Themen betreffen Ingetraud Widder nicht mehr. Dafür hat sie sich mit dem Umzug von Bremen nach Bodolz einen lang gehegten Traum erfüllt. Seitdem sie nämlich das erste Mal in den 1970er Jahren und das zweite Mal 1984 am Bodensee Urlaub gemacht hatte, wusste sie: „Hier will ich mal her.“ Dass sie jetzt in Bodolz wohne, sei eher „reiner Zufall“, gibt sie schmunzelnd zu. Nichtsdestotrotz freut sie sich über den netten Empfang durch die Gemeinde. „So etwas kenne ich gar nicht“, sagt sie und schaut zu ihrer Sitznachbarin hinüber, die im breitesten Oberschwäbisch sagt: „Des isch scho a bissle hoimelig.“