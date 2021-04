Bodolz beschränkt sich auf das Notwendigste

Das war der wohl schnellste Beschluss zum Haushalt der Gemeinde in der Geschichte des Bodolzer Gemeinderates. Denn es dauerte keine zehn Minuten bis der Haushalt beschlossen war. Wegen der Corona-Pandemie wollte das Gremium so wenig Zeit wie möglich zusammensitzen und hatte sich über den Haushalt 2021 bereits in nichtöffentlicher Sitzung geeinigt.

Die Verabschiedung der Satzung auf der jüngsten Sitzung war deshalb nur noch reine Formsache. Dementsprechend unspektakulär, stattdessen sich auf´s Wesentliche beschränkend fällt auch die diesjährige Finanzplanung aus. Kein Luxus, nur das Wesentliche, aber nichtsdestotrotz Schuldenabbau – so lässt sich der Bodolzer Haushalt im zweiten Corona-Jahr zusammenfassen.

Weniger Einnahmen

Mit einem Gesamtvolumen von gut sieben Millionen Euro fällt er rund 991 000 Euro geringer aus als im vergangenen Jahr. Der Grund ist, dass das Nettosteueraufkommen 330 800 Euro weniger ist als im Vorjahr und insgesamt 2 345 400 Euro beträgt. Gleichzeitig bekommt die Gemeinde auch weniger Gewerbesteuer, weniger Einkommenssteuer und auch weniger Schlüsselzuweisungen. In diesen Minus-Einnahmen spiegelten sich die Folgen der Corona-Krise wider, schreibt Kämmerer Ralph Schielin im Haushaltsplan.

Bald schuldenfrei

Trotzdem verfügt die Gemeinde über 174 000 Euro als sogenannte „freie Spitze“, die Bodolz für Investitionen verwenden kann, ohne sich neu zu verschulden. Der Schuldenabbau gehört dabei zum seit langem erklärten Ziel, wobei die Gemeinde diesem heuer wieder ein Schritt näher kommt. Reduziert sie doch ihre Schulden um 367 000 Euro. Dadurch sinkt die Verschuldung auf 312 000 Euro. „Wenn es so weiter geht, sind wir am 30. Juni 2024 schuldenfrei“, freute sich schon jetzt Bürgermeister Christian Ruh. Trotz allem will Bodolz auch investieren. Und zwar in Höhe von insgesamt 1 431 100 Euro.

Neue Fahrzeuge, Spielgeräte und Straßen

Überraschungen sind bei den Investitionen keine dabei. Hatte doch der Gemeinderat im Laufe des vergangenen Jahres bis heute bereits beschlossen, wofür Geld ausgegeben werden soll und muss. So hat der Kämmerer für den HLF eingeplant, ein Fahrzeug für die Feuerwehr. Auch der Bauhof soll mit einem Tremo ein Ersatzfahrzeug für sein bisheriges bekommen. Die Grundschule bekommt ein Panel und ein Klettergerüst für den Pausenhof.

Geld eingeplant hat Ralph Schielin zudem für die Erneuerung verschiedener Straßenabschnitte. Darunter auch 20 000 Euro für den oft geforderten Ausbau des Geh- und Radweges an der Bahnlinie, von Enzisweiler nach Wasserburg. Geld steht auch bereit für neue Straßenbeleuchtung, die Verlegung des Wasserübergabeschachtes in Bettnau, neue Spielgeräte für den Spielplatz in Enzisweiler die neue Gemeindebücherei im Koeberle, der Anteil, den Bodolz für die Erneuerung der Lindauer Kläranlage zu zahlen hat und für einen Grundstückskauf in Bettnau.

Kleine Überraschung

Rund 100 000 Euro hat der Kämmerer zudem für die Fußgängerbrücke eingeplant, für den Fall, dass sich der Gemeinderat doch noch für deren Neubau entscheidet. Ebenfalls eine beachtliche Summe, nämlich nochmal gut 100 000 Euro, stehen auch bereit für einen Anbau an das Bodolzer Dorfstüble. Das ist quasi die einzige Überraschung des diesjährigen Haushalts. Denn bisher wurde dieser angedachte Wintergarten im Gemeinderat noch nicht öffentlich beraten. Allerdings ist es wohl eher unwahrscheinlich, dass ein solcher Neubau heuer realisiert werde, sagte Beate Brosch-Meuchelböck auf Anfrage der LZ.

„Finanziell stehen wir sehr gut da“, fasste Bürgermeister Christian Ruh zusammen und betonte: “Ich bin sehr zufrieden.“

In der Austraße hat die Sanierung der maroden Straße bereits begonnen. Für diese und andere Gemeindestraßen stehen im Bodolzer Haushalt 150 000 Euro bereit.