Besinnliches Zusammensein vor dem Rathaus

„Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter“ – so wurde auch der leuchtende Christbaum vor dem Rathaus am letzten Sonntag beim „Weihnachten vor dem Bodolzer Rathaus“ in all seiner Pracht besungen. Die Kinder der Grundschule Bodolz gaben nebst „Oh Tannenbaum“ noch zwei weitere frohmütige Weihnachtslieder unter Leitung von Schulleiterin Martina Bosert zum Besten. Und wurden anschließend von der VJBW und der Musikkapelle Unterreitnau mit stimmungsvollen Weihnachtsliedern zum Mitsingen abgelöst. Dieses Zusammenspiel war eine Premiere für die beiden Musikkapellen und unter der Dirigentschaft von Stefan Hilger ein klangvoller Erfolg.

Bei einer Tasse leckerem Punsch oder heißem Glühwein, einem Leberkässemmel oder einer duftenden Waffel kamen nicht nur viele Bodolzerinnen und Bodolzer zusammen, sondern auch einige Gäste, um die Weihnachtszeit zu feiern.

Die Gemeinde Bodolz bedankt sich für ein schönes, besinnliches Zusammensein, die leckere Verköstigung durch die Elternbeiräte der Schule und des Kindergartens sowie für die hervorragend aufgeführten musikalischen Darbietungen der Grundschulkinder und der Musikkapellen.