Am Freitagmorgen hat ein Auto in Bodolz beim Überholen ein anderes gestreift. Der Autofahrer für auf der LI 16 in Richtung Wasserburg. Wie die Polizei berichtet, wurde er kurz vor der Ortseinfahrt Enzisweiler von einem andern Auto überholt, der direkt vor ihm wieder einscherte und ihn dabei streifte. Die Polzei schätzt den Sachschaden auf 4500 Euro. Verletzt wurde niemand.