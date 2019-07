Beim Bodolzer Kinderfest geht es heiß her

Ziemlich heiß ist es am Bodolzer Kinderfest her gegangen. Bei Temperaturen über 30 Grad sind die vielen Bodolzer Buben und Mädchen und alle anderen, die mit dabei waren, ganz schön ins Schwitzen geraten - beim Festumzug ebenso wie bei den Spielen. Und das, obwohl die Feuerwehr die Kinder immer wieder mit erfrischendem Nass berieselt hat, viele der insgesamt 18 Spiele, die angeboten wurden, hatten etwas mit Wasser zu tun. Der Kinderfestverein hat zudem für jede Menge Schatten gesorgt.

Das hat es in den 22 Jahren, seitdem die Bodolzer ihr eigenes Kinderfest wieder feiern, auch noch nie gegeben: Wegen der Hitze und um die Kinder vor möglichen Kreislaufkollapsen zu schützen, hat der Kinderfestverein den offiziellen Teil des Familienfestes kurzfristig in die schattige Halle des Feuerwehrhauses verlegt, statt ihn vor dem Bodolzer Rathaus stattfinden zu lassen. Dabei hatten sich die Ansprachen sowieso nur auf das Wesentliche beschränkt. Bruno Schmid, der den im Urlaub weilenden Bürgermeister Christian Ruh vertrat, wünschte vor allem den Kindern „einen schönen Kinderfesttag“ und Kinderfestvereinsvorsitzender Oliver Fuchs, der eigens für diesen großen Tag seinen Urlaub in Südtirol unterbrochen hatte, gab Organisatorisches bekannt. Doch natürlich gehört zum Bodolzer Kinderfest auch das von allen Kindern wunderschön gesungene Kinderfestlied und das wunderbare Kinderfestgedicht von Lotte Heim, das heuer Finja Henning und Tom Veh vortragen durften.

Die über 150 Buben und Mädchen der Bodolzer Kindergärten und der Grundschule waren zuvor und angeführt vom Lindauer Fanfarenzug, mit Blumenkränzen geschmückt und die gelb-blauen Bodolzer Fahnen tragend, von der Markuskapelle in Enzisweiler bis zum Bodolzer Rathausplatz marschiert. Dort hatten der katholische Pfarrer Ralf Gührer und die evangelische Pfarrerin Ulrike Lay eine ökumenische Andacht gehalten. Der Weg führte vorbei an winkenden Zuschauern und an mit blau-gelben Fahnen, Luftballons oder Wimpeln dekorierten Häusern, Obstgärten und Gartenzäunen. Die glühend-heiße Straße hatte die Bodolzer Feuerwehr mit Wasser bespritzt und ab und zu gab es sogar eine erfrischende Dusche von oben.

Jede Menge kühles Nass gab es aber auch auf der Festmeile. Dort waren sogar kurzzeitig die roten Äpfel, die die Kinder eigentlich vom Spielbaum angeln sollten, im Apfelbrunnen gelandet. Überhaupt waren jene Spiele, die mit Wasser zu tun hatten, wie das Gießkannenspiel, die Bobbycarwaschanlage, der Becherlauf oder das Entenfischen, bei den Kindern besonders gefragt. Und wer beim Draisinefahren, beim Wäscheaufhängen oder beim Sackhüpfen ins Schwitzen gekommen war, für den stand der Berieselungsbogen bereit. Abgesehen davon, dass die Organisatoren darauf geachtet haben, dass die meisten Spiele unter schattenspendenden Bäumen, Sonnenschirmen oder Zeltdächern aufgebaut waren, hatte der Verein vier Pavillons über das Förderprogramm Leader von der Regionalentwicklung Westallgäu-Bayerischer Bodensee bekommen.

Doch eigentlich ließen sich zumindest die Kinder nicht den Spaß an ihrem Kinderfest durch die Hitze verderben. „Sehr gut“, „toll“, „wundervoll“, „es macht sehr viel Spaß“, finden es die Freundinnen Marie, Lijusa, Vichara, Leni und Luey und sind sich einig, dass „die Spiele mit viel Wasser besonders toll“ sind. Begeistert sind aber auch Vince, Luis, Paul, Samuel, Alicia und Sophia. Die Achtjährigen warten gerade darauf, dass sie beim „Apfelpflücken“ an die Reihe kommen. Denn mittlerweile hängen die Äpfel, die zuvor noch im Apfelbrunnen schwammen, wieder am „Baum“. Während die Mädels davon erzählen, wie viel Spaß es gemacht hat mit dem Bobbycar durch die „Waschstraße“ zufahren, planen die Buben sich nach erfolgreichem Absolvieren aller Spiele sich unter den Wasserregen zu legen. Und das, obwohl alle Lederhose tragen. „Die wird in meiner Schublade wieder weich“, ist sich Vince sicher. Auch Luis winkt die Bedenken der Journalistin mit der Bemerkung ab, „die ist mir eh schon zu klein“. Da sind der sechsjährige David und die vierjährige Marie noch etwas vorsichtiger. Die Geschwister sind beim Umzug mitgegangen und stärken sich jetzt erst mal bei einer Portion Pommes. Doch gefallen hat ihnen das Kinderfest bisher schon „sehr gut“. Auch ihre Mutter, die eine gebürtige Bodolzerin ist, weiß dieses Fest zu schätzen. Insbesondere den Umstand, dass „die Kinder hier frei rumspringen können, weil alles abgesperrt ist“, sagt Sonja Andree und weiß: „Die Kinder genießen das.“