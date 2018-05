Beim Bodolzer Bürgerball ist die Bude voll

Gut eine Stunde Bibbern der Veranstalter hat sich gelohnt, denn dann war die Bude richtig voll im Köberle in Bodolz beim Bürgerball unter dem motto „Ab in den Süden“. Neben vielen Tanzrunden sorgte fasnächtliche Musik aus Nonnenhorn für Stimmung, auch der Fanfarenzug der Narrenzunft Lindau traute sich aus den Stadtgrenzen hinaus und zeigte , dass es nicht unbedingt eine Verstärkeranlage braucht, um Trommelfelle ins Vibrieren zu bekommen. Wem das zu laut war, konnte sich ins Untergeschoss in die Bar zurückziehen, musste aber aufpassen, dass er oder sie nichts verpasste. Und nachdem auch der dritte Ball so gut besucht war, dürfte es auch im kommenden Jahr eine Fortsetzung geben. Foto: CF (cf)