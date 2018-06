Bei der Bodolzer Feuerwehr bleibt keiner im Regen stehen

Retten, schützen, bergen, löschen – das sind die Aufgaben der Feuerwehr. Doch die Freiwillige Feuerwehr Bodolz erfüllt weit mehr als nur ihre Pflichtaufgaben. Vielmehr ist sie und ihr Verein immer dann zur Stelle, wenn Not am Mann ist. Ganz gleich, ob für die Gemeinde, für die Bürger oder für die Kameraden.

Eigentlich gibt es die Bodolzer Feuerwehr schon länger. Ganz offiziell ist sie jedoch erst 1879 gegründet worden und damit ganze 61 Jahre später als die politische Gemeinde. Insgesamt aber schaut sie auf eine fast 130-jährige Geschichte zurück mit unzähligen Einsätzen, jeder Menge Jubiläen, wechselnden Ausrüstungen und immerhin vier Feuerwehrhäusern. So stand das erste bereits seit 1867 im Dorf Bodolz, das zweite ab 1901 in Enzisweiler, das dritte ab 1956 wieder in der Dorfmitte, nämlich am Rathaus und dass das vierte seit 1997 nur einen Steinwurf von seinem Vorgänger entfernt steht, weiß jeder.

An diesem Tag sind Kommandant Thomas Abler und Vorstandsvorsitzender Martin Meßmer in das jüngste Feuerwehrhaus gekommen und erklären, dass Verein und aktive Feuerwehr in Bodolz eigentlich das Gleiche seien. Trotzdem legen sie Wert auf die Unterscheidung. Denn auch wenn sich das, was der Verein macht, von dem, was die Aktiven tun, „stark“ unterscheidet, überschneiden sich beide. Schon allein dadurch, dass im Verein die gleichen Leute Mitglieder sind wie bei der Feuerwehr. Und insgesamt hat die Feuerwehr 46 aktive Feuerwehrmänner und eine Feuerwehrfrau. Bei der Jugendfeuerwehr, so berichtet Abler, ist aktuell kein Mädchen dabei, dafür ist sie mit dreizehn Nachwuchskräften, der größte Teil aus Bodolz, heuer „ganz gut bestückt“. „Aber wir suchen immer neue“, betont Abler und erklärt, dass dies nicht nur für die Jugendfeuerwehr gelte, die sich an die Zwölf- bis 18-Jährigen richtet, sondern auch für die aktive. „Quereinsteiger“ also, die gern älter, auch über 40, sein dürfen. Die würden dann in eine der drei Feuerwehrtruppen eingeteilt und lernten dort, was sie lernen müssten. „Zusätzlich gibt’s dann vom Landkreis Lehrgänge.“

Die Aufgaben der Bodolzer Feuerwehr sind die gleichen wie andernorts auch: retten, schützen, löschen, bergen. Wobei die Bodolzer zwar bei Verkehrsunfällen hinzugerufen werden, aber keine technische Hilfe leisten können, weil, so erklärt Abler, der Bodolzer Feuerwehr das Werkzeug fehle, um Menschen aus Autos herauszuholen. Die Bodolzer sind also in solchen Fällen zwar immer da, „aber andere sind mit dabei“. Auch das Hochwasser „ist ein großes Thema hier“. Darüber hinaus sind die Aktivitäten vielfältig. Die Bodolzer Feuerwehr sperrt bei Festen die Straße ab, sie geht in die Grundschule und den Kindergarten zwecks erzieherischer Maßnahmen und sie hält die Brandwache am Funken. „Ansonsten sind wir Mädchen für alles“, fügt Martin Meßmer den Aufzählungen Ablers hinzu.

„Wenn’s nicht mehr weitergeht, wird immer die Feuerwehr gerufen.“ Was durchaus zweideutig verstanden werden kann, wobei Meßmer jedoch erklärt, dass es an dem in Bodolz kaum wahrnehmbaren Unterschied zwischen Aktiven und Verein liegt, und auch daran, dass Vereine in der Gemeinde dünn gesät sind. „Von daher sind wir Ansprechpartner für vieles. Auch für Sachen, die nicht unbedingt was mit der Feuerwehr zu tun haben.“ So sind die Feuerwehrler auch mal bei der Bewirtung zum alljährlichen Seniorennachmittag der Gemeinde dran. Oder, jetzt beim Jubiläum, sind sie für alles „Fleischige“ zuständig. Wobei ja das Steaks- und Würstlegrillen im Smoker auch etwas mit Feuer zu tun hat. Und an der Bar am Abend löschen die Gäste schließlich ihren Durst, wobei der Zeltaufbau und die Bestuhlung zugegebenermaßen weniger mit Feuer oder Löschen zu tun haben.

Wege sind hier sehr kurz und man findet immer eine gute Lösung

Aber dafür ist die Zusammenarbeit mit der Gemeinde bestens. „Die Wege sind hier sehr kurz und man findet immer eine gute Lösung“, betont Meßmer aus Vereinssicht und nennt als jüngstes Beispiel das alte Feuerwehrauto, das sich der Verein gekauft und die Jugendfeuerwehr restauriert hat, aber dann der Stellplatz fehlte. „Die Frage war nicht ob, sondern eher wo“, veranschaulicht Meßmer und erzählt, dass dank gemeindlicher Hilfe jetzt im Haus der Generationen ein trockenes Plätzchen für das Schmuckstück gefunden sei. Aber auch aus der Aktivensicht passt die Zusammenarbeit mit der Gemeinde bestens, selbst wenn die Feuerwehr zur Pflichtaufgabe gehört. „Das Budget, das wir haben ist eigentlich ausreichend“, sagt Abler. Und die Beschaffung des neuen Mannschaftstransportwagens sei reibungslos über die Bühne gegangen, sodass die Bodolzer Feuerwehr heute mit ihrem Tanklöschfahrzeug und ihrem Löschgruppenfahrzeug 10/6 gut ausgerüstet ist.

Auch mit dem Zusammenhalt unter den Kameraden steht es bei den Bodolzern bestens. Was vielleicht für die „Quereinsteiger“ von Interesse wäre. Hier sind sich Abler und Meßmer einig: „Der Zusammenhalt als Gruppe ist sehr gut. Es gibt einen harten Kern, auf den man sich verlassen kann. Keiner wird im Regen stehen gelassen.“