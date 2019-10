Bürgerschaft lädt zu Gemeindewandertag in Bodolz ein

Der diesjährige 21. Bodolzer Gemeindewandertag findet am Sonntag, 20. Oktober statt, wie die Bürgerschaft Bodolz mitteilt. . Zu dieser traditionellen Veranstaltung sind alle Bürger, besonders auch die Neubürger und Familien mit Kindern der Gemeinde Bodolz, eingeladen, schreibt der Veranstalter. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Bahnhof in Enzisweiler.

Vom Bahnhof aus wandern die Teilnehmer, je nach Wetterlage, etwa eineinhalb bis zwei Stunden an den Gemeindegrenzen entlang durch das südliche und südwestliche Gemeindegebiet. Die Teilnehmer haben dabei auch die Möglichkeit, mit den Gemeinderäten, sowie Mitgliedern der Bürgerschaft Bodolz ins Gespräch zu kommen. Anschließend ist ein gemeinsames Einkehren geplant.