Bürgerpreis gleich zweimal verliehen

Zum ersten Mal in seiner Geschichte hat Bodolz einen Bürgerpreis verliehen. Und das auch noch an zwei Personen gleichzeitig. Der mit tausend Euro dotierten Preis, der auf einen Vorschlag von Gemeinderat Franz Joachim zurückgeht, ging an Helga Glemser und Friedl Spöttl. Ihnen überreichte Bürgermeister Christian Ruh einen Umschlag und einen steinernen „Bodolzer Apfel“.

In seiner Laudatio rekapitulierte der Bürgermeister Helga Glemsers ehrenamtliche Tätigkeiten für die Gemeinde. So habe sie ihr Engagement als Elternbeirätin im Kindergarten und später auch in der Schule begonnen. Daraus haben sich ihre Eislaufaktivitäten entwickelt, bei denen sie regelmäßig und bis zum heutigen Tage 80 bis 90 Schulkinder beim Eislaufen betreut und sich bei der Gemeinde auch dafür einsetzt, dass Kinder aus finanziell schlechter gestellten Familien dabei sein können. Als Folge davon wurde Glemser zur Mitbegründerin des Eiskunstlaufvereins und war von 1998 bis 2005 dessen zweite Vorsitzende. Seit 1998 ist sie im Pfarrgemeinderat tätig, wirkte mehrere Jahre in Bodolz als Pflegemutter und nahm selbst ein Pflegkind zu sich. Seit 23 Jahren arbeitet sie bei der Sozialstation und kümmert sich nicht nur um die Menschen, sondern nimmt sich auch deren Tiere an. Auch in der Flüchtlingsarbeit ist Helga Glemser aktiv. Obendrein organisiert sie seit 2010 in der Gemeinde Blutspendeaktionen, mit 70 bis 80 Personen pro Termin.

Auch Friedl Spöttl engagiert sich seit Jahrzehnten in der Gemeinde. So leitet sie seit über 40 Jahren die Gymnastikgruppe des BC Bodolz als ehrenamtliche Übungsleiterin. Zudem hat sie sich tragend bei der Renovierung des Haus der Generationen eingebracht. Gemeinsam mit weiteren Bodolzern investierte sie mehrere hundert freiwillige Stunden in die Renovierung das Generationenhauses. Bei der Gründung des Singkreises war Friedl Spöttl an vorderster Stelle dabei. Und auch bei der Nachbarschaftshilfe ist sie seit Jahren eine tragende Kraft.

Beide Damen bedankten sich sichtlich gerührt für die vom Gemeinderat beschlossene Wahl. In ihre Rede erklärte Helga Glemser ihre Motivation mit ihrem Glauben, der Unterstützung ihrer Familie, der Dankbarkeit dafür, in einer friedlichen Welt, in einem schönen, einzigartigen Dorf zu leben und mit der Demut vor dem Leben. Ihr sei nun klar: „Ich habe nichts falsch gemacht.“ (isa)