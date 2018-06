Bürgermeister „Schätze die Bodenständigkeit der Menschen in Bodolz“

Als politische Gemeinde ist Bodolz mit ihren 200 Jahren noch recht jung. Rund 3030 Einwohner leben in neun Ortsteilen, haben ein Einkaufszentrum, ein eigenes Rathaus, Grundschule und Kindergarten, schätzen aber auch die Nähe zur Kreisstadt. „Sie sind bodenständig“, sagt der Gemeindechef und freut sich, das Wir-Gefühl bei den Bodolzern wachsen zu sehen. LZ-Mitarbeiterin Isabel Kubeth de Placido und LZ-Redakteurin Evi Eck-Gedler haben im Gespräch mit Bürgermeister Christian Ruh hinterfragt, was diese Gemeinde ausmacht, wie die Stimmung im Dorf ist und wohin sich Bodolz entwickeln will und kann.

Herr Ruh, Sie sind Verwaltungsprofi, sind unter anderem Hauptamtsleiter in der Lindauer Stadtverwaltung gewesen. Wieso haben Sie sich ausgerechnet für den Bürgermeisterposten von Bodolz beworben?

Ich bin seinerzeit gefragt worden, ob ich mir eine Kandidatur für diese Aufgabe vorstellen kann. Ich habe das schon gut überlegt. Als Hauptamtsleiter konnte ich zwar Vorschläge erarbeiten, aber keinen direkten Einfluss auf die politischen Entscheidungen nehmen. Die Aufgabe in Bodolz erschien mir reizvoll: Ich kann recht selbständig agieren – und ich kann etwas bewirken, auch verändern.

Welche größte Herausforderung hatten Sie in Ihrer ersten Zeit im Bodolzer Rathaus zu meistern?

Mich mit den in der Gemeinde anstehenden Themen vertraut zu machen. Wobei ich damit schon während meines Wahlkampfes begonnen hatte: Zum einen hat mich die Bürgerschaft Bodolz, die mich 2013 nominiert hat, über vieles informiert. Zum anderen habe ich aber auch viel mit den Bürgern gesprochen und so erfahren, wo der Schuh drückt. Reinhören halte ich für sehr wichtig.

Was schätzen Sie an Bodolz heute?

Die Bodenständigkeit der Menschen hier und das gemeinschaftliche Anpacken. Übrigens auch das Team im Rathaus: Meine Mitarbeiter sehen anstehenden Handlungsbedarf, wissen, was zu tun ist und sind einfach fit im Tagesgeschäft. Das erleichtert das Leben eines Bürgermeisters schon sehr.

Was fehlt nach Ihrer Ansicht?

Wir brauchen einen besseren öffentlichen Nahverkehr. Ob in absehbarer Zeit mehr Zughalte am Bahnhof Enzisweiler erreicht werden können, kann ich heute nicht sagen. Aber wenn der Lindauer Stadtbus auch Bodolz anfahren würde, wäre das ein großer Fortschritt. Was die Gemeinde auf jeden Fall braucht, ist eine Bankfiliale. Das fehlt vielen gerade älteren Bürgern.

Lange Zeit ist über eine Halle für Bodolz diskutiert worden. Ist das heute noch ein Thema?

Ganz klar nein. So ein Großprojekt wie eine eigene Halle braucht Bodolz nicht. Es gibt in der Gemeinde nur eine gute handvoll Vereine, dazu vielleicht zehn bis zwölf weitere Veranstaltungen – das heißt, eine solche Halle würde größtenteils leer stehen. Das ist nicht rentabel.

Wenn Sie rentabel ansprechen: Wie steht es denn um die Bodolzer Finanzen?

Finanziell ist die Gemeinde sehr gesund. Wir werden Ende des Jahres einen weiteren Kredit ablösen, denn Schulden abbauen macht heutzutage einfach Sinn. Es ist schon kurios, wenn eine Kommune Rücklagen bildet, um Geld für künftige Aufgaben zu haben – und dann dafür Strafzinsen zahlen muss. Dann zahlen wir lieber weitere Darlehen zurück. So sparen wir zum einen Kreditzinsen. Und bis in drei Jahren wird die Pro-Kopf-Verschuldung in Bodolz zudem auf nur noch gut 100 Euro sinken.

Aber wenn die Rücklagen schmelzen – wie will Bodolz dann Aufgaben wie etwa die dringend nötigen Straßensanierungen bezahlen? Müssen dann Steuern erhöht werden? Oder denkt die Gemeinde über weitere Gewerbeflächen nach?

Höhere Steuern wird es in nächster Zeit nicht geben. Klar, es gibt immer wieder Anfragen von Gewerbetreibenden, die mit dem Gedanken spielen, sich im Bodolzer Gemeindegebiet niederzulassen. Aber ganz ehrlich? Die Gemeinde selbst hat keine Flächen mehr, die sich dafür eignen. Und private Grundstücksbesitzer verkaufen derzeit nicht.

Das heißt, es gibt auch keine Flächen für neue Wohngebiete? Denn Wohnraum ist ja überall knapp...

Ein neues großes Wohngebiet wird es in den nächsten Jahren sicherlich nicht geben. Wenn neuer Wohnraum entstehen soll, dann heißt die Devise „nachverdichten“. Ein Beispiel dafür ist der Neubau der GKWG in der Emil-Hasel-Siedlung. Der Gesetzgeber lässt zudem eine neue Variante für Neubauten zu – da wird die Gemeindeverwaltung in nächster Zeit prüfen, ob wir auf den wenigen eigenen Grundstücken noch zusätzliche Wohnungen schaffen können. Eine große Hürde ist dabei aber oft der Naturschutz.

Könnte die Gemeinde nicht über Bebauungspläne Baurecht auf Privatgrundstücken schaffen, damit dort neue Häuser und Wohnungen entstehen?

Das machen wir durchaus immer wieder. Aber es muss in die Landschaft passen. Die sogenannte grüne Wiese wird Bodolz nicht überplanen. Wenn private Bauvorhaben anstehen, ist der Gemeinderat grundsätzlich sehr entgegenkommend und unterstützt die Antragsteller. Wir helfen, so gut wir können. Natürlich gibt es hin und wieder auch Bauvorhaben, die uns zu wuchtig sind. Da versuchen wir dann zu einem Kompromiss mit dem Baubewerber zu kommen. Um aber beispielsweise junge Familien in der Gemeinde anzusiedeln, müssen nicht unbedingt ausschließlich Neubauten entstehen. Immer wieder leben ältere Bürger allein in großen Wohnungen oder Häusern. Da ergeben sich Möglichkeiten.

Mehr Familien anzusiedeln, bedeutet dann aber auch, in den Ausbau der Infrastruktur zu investieren, also zum Beispiel Kinderbetreuung und Schule. Wie viel Spielraum hat die Gemeinde da noch?

Unsere Grundschule ist auf jeden Fall gerüstet für die nächsten Jahre. Die Klassen sind zwar voll. Aber die Lehrkräfte kommen damit klar. Was wir hingegen gut im Blick behalten müssen, ist die Kinderbetreuung. Im Krippenbereich werden wir in diesem Jahr alle Anfragen berücksichtigen können. Im Kindergarten hingegen wird es enger. Dort haben wir derzeit eine kleine Warteliste. Ich bin aber optimistisch, dass wir auch für diese Familien bis September gute Lösungen finden. So wäre es denkbar, beim Landratsamt eine vorübergehende Aufstockung der Betriebserlaubnis für den Gemeinde-Kindergarten um einige wenige Plätze zu beantragen.

Früher hat Bodolz den Ruf gehabt, das Schlafzimmer der Lindauer zu sein. Wie beurteilen Sie heute das Miteinander der Bürger in Ihrer Gemeinde?

Ich würde sagen „ganz gut”. Natürlich ist es bei neun Ortsteilen schwierig, eine echte Gemeinschaft zu erreichen. Das muss wachsen, dazu können Sie die Menschen nicht zwingen. Aber ich sehe die Bodolzer da auf einem guten Weg. Ein erstes Wir-Gefühl ist durchaus schon vorhanden, wenn ich beispielsweise an die Feste hier vorm Rathaus oder den Kleinkunstabend im Köberle denke.

Haben Sie es je bereut, sich zum Bürgermeister wählen zu lassen?

Natürlich gibt es manchmal Situationen, da hat man die ein oder andere schlaflose Nacht. Aber das gibt es in jedem Beruf. Nein, diesen Schritt ins Bodolzer Rathaus habe ich bis heute noch keinen Tag bereut.