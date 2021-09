Autofahrer fährt Schlangenlinien

Eine Streife der Lindauer Polizeiinspektion hat am frühen Dienstagmorgen gegen 1 Uhr in der Gartenstraße einen 72-jährigen Autofahrer beobachtet, der äußerst unsicher mit seinem Auto unterwegs war. Daher kontrollierten ihn die Beamten. Neben einem schwankendem Gang und einer verwaschenen Stimme ergab laut Polizeibericht ein Alkoholtest einen Wert von 1,5 Promille. Im Krankenhaus Lindau wurde eine Blutprobe entnommen, die Beamten hinderten den Mann an der Fortsetzung seiner Fahrt und stellten seinen Führerschein sicher. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr leiteten sie zudem noch ein.