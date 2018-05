Autofahrer übersieht Fußgängerin

Ein 19-jähriger Autofahrer hat am Freitagvormittag beim Abbiegen aus der Straße am Bahnhof in Enzisweiler auf die Vorfahrtstraße eine Fußgängerin übersehen und angefahren.

Wie die Polizei berichtet, wurde er eigenen Angaben zufolge so stark von der Sonne geblendet, dass er sie nicht sah. Die 59-jährige Frau war zu Fuß aus Richtung des Kreisverkehrs nach Schachen unterwegs. Durch den Zusammenstoß mit der Fahrzeugfront wurde die Frau an der Hüfte verletzt und musste zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus Lindau gebracht werden. Am Auto entstand kein Schaden.

Sollten Zeugen zu diesem Vorfall Angaben machen können, so sollen sie sich unter der Telefonnummer 08382 / 91 00 melden.