Mit dem Musical „Ausgetickt? Die Stunde der Uhren“ erfreuten die Viertklässler der Grundschule Bodolz unter der Leitung ihrer Lehrerin Gisela Cantner am Dienstag, den 20. Juli 2021, die Bewohner des Seniorenheims Hege. Bei schönstem Sommerwetter lauschten die Bewohner auf der Terrasse des Heims dem Spiel und dem Gesang der rund 30 Kinder: Die beiden Wecker Bobby und Elvis haben genug von ihrem tristen Dasein auf dem Nachttisch eines Kinderzimmers und unternehmen einen aufregenden Ausflug in die Welt der Uhren. Dabei lernen sie u. a. eine alte Sonnenuhr, eine Spieluhr, eine Armbanduhr, eine Taschenuhr, eine Taucheruhr, eine Kuckucksuhr und eine Eieruhr kennen. Dicht auf den Fersen ist den beiden Ausreißern die Superuhr, die es sich mit ihren Gehilfen Öli und Schrauber zur Aufgabe gemacht hat, das einwandfreie Funktionieren sämtlicher Uhren zu kontrollieren. Doch der in das Büro der Superuhr eingeschleusten falschen Rolex Rita gelingt es, die dort eingesperrte Spieluhr zu befreien. Ihre schöne Melodie erinnert die Uhren daran, dass das Leben mehr bereithält als arbeiten und funktionieren.

Über eine Stunde lang verfolgte ein großer Teil der Bewohner des Seniorenheims Hege gespannt die wunderschönen Melodien des modernen Uhrenmusicals. Ganz besonders begeistert waren sie davon, wie die Kinder der Grundschule Bodolz ohne jegliche Berührungsängste solo oder in der Gruppe die Lieder performten. Denn dazu brauche es ganz schön viel Mut. Dies ist größtenteils der Verdienst ihrer Lehrerin Frau Cantner, die in den letzten Jahren dem Seniorenheim Hege viele Male mit ihren damaligen Klassen einen musikalischen Besuch abgestattet hat. Und wenn man während der Aufführung in die Gesichter der Bewohner geschaut hat, kann das gerne noch viele Jahr so weitergehen.