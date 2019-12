Aus dem Dornröschenschlaf erwacht

Frischen Wind und neue Gesichter will die wieder erweckte Bodolzer CSU in die Gemeindepolitik bringen. In ihrer Aufstellungsversammlung präsentierte sich die neue, alte Ortsgruppe zum ersten Mal der Öffentlichkeit und stellte ihre elf Gemeinderatskandidaten für die Kommunalwahl vor.

„Die Bodolzer CSU war im Schlafmodus. Aber jetzt ist sie wieder aufgewacht“, erklärte Hans-Josef Dinkelbach den 22 Interessierten, die der Einladung der Ortsgruppe in die Bodolzer Feuerwehr gefolgt waren, und freute sich, dass nach 20 Jahren erstmalig wieder eine Aufstellungsversammlung der CSU stattfand. Den Anstoß für die Wiederbelebung habe seine Tochter, Nadja Krammer-Dinkelbach, im März dieses Jahres gegeben. Daraufhin hätten sich die damals noch sechs Mitglieder zu einer Vorstandssitzung getroffen und Hans-Josef Dinkelbach zum ersten und Nadja Krammer-Dinkelbach zur zweiten Vorsitzenden gewählt. Seitdem sei es ihnen gelungen, nicht nur die alten Bodolzer CSUler zu reaktivieren, sondern auch die Mitgliederzahl auf 22 zu erhöhen und elf Gemeinderatskandidaten für die Kommunalwahl zu finden. „Das ist für uns schon ein Erfolg“, stellte Hans-Josef Dinkelbach fest.

Wozu allerdings noch keine Zeit war: ein gemeinsames Programm für Bodolz aufzustellen. Das solle, so versprach der Vorsitzende, in den kommenden Wochen nachgeholt werden. Auf jeden Fall verfolgt die neue Bodolzer CSU schon mal das Ziel: „Wir wollen andere Gesichter und frischen Wind in den Gemeinderat bringen.“ Und das sei, dessen war sich Hans-Josef Dinkelbach sicher, mit der Kandidatenliste, die einen Querschnitt der Bodolzer Bevölkerung darstelle und einen Altersdurchschnitt von 45 Jahren habe, ganz gut gelungen. Allein die Tatsache, dass sich lediglich vier Frauen haben aufstellen lassen, fand der Vorsitzende verbesserungswürdig.

Doch immerhin hat die Bodolzer CSU mit Nadja Krammer-Dinkelbach auf Platz eins der Liste eine Frontfrau. Dabei weist die 34- jährige Mutter dreier Kinder und studierte Gesundheits- und Pflegemanagerin einiges an politischem Engagement vor. Ist sie Kreisvorsitzende der Frauen Union (FU), Mitglied im CSU- und FU-Bezirksvorstand, JU-Mitglied und CSU-Landesdelegierte. Darüber hinaus ist sie im Elternbeirat des Kindergartens aktiv und Mitglied des Musikvereins Wasserburg. „Ich will in Bodolz was verändern und bewirken“, sagte die stellvertretende Ortsvorsitzende. Ihr folgt Thorsten Reber auf Platz zwei der Liste. Der 29-jährige Stadtplaner aus der Oberpfalz lebt seit gut drei Jahren in Bodolz und will sich als Gemeinderat bauleitplanerisch engagieren. Ein bekanntes Gesicht ist der 69-jährige Josef Thierheimer auf Platz drei der Liste. Der Vater dreier erwachsener Kinder und Großvater eines Enkels war bereits von 1994 bis 2008 im Gemeinderat. Zudem war er zwölf Jahre lang Bauernobmann und 45 Jahre aktiver Feuerwehrmann und hat den BC Bodolz mitaufgebaut. Das Gefühl „in Bodolz geht nichts mehr voran“ hat Manuela Kreibich, 60-jährige Mutter dreier erwachsener Kinder und Inhaberin eines Schreibbüros für medizinische Gutachten. Deswegen will die Listenvierte „Dampf reinbringen“. Auf Platz fünf steht der 66-jährige Hans-Josef Dinkelbach. Als ehemaliger Unternehmer und jetziger Rentner, der sich 20 Jahre lang als aktiver Feuerwehrmann eingebracht hat, hat er jetzt Zeit, sich politisch zu engagieren. Auf Platz sechs folgt der 46-jährige Joachim Hut. Der Vater zweier Kinder hat kürzlich seine Rechtsanwaltkanzlei eröffnet und will, nach eigenen Worten, etwas „mitbewegen“.

Franziska Schaberick auf Platz sieben ist die dritte weibliche Kandidatin. Ebenso wie ihre 38-jährige Schwester Simone Petersen, die auf Platz elf die Liste beschließt, ist sie in Bodolz aufgewachsen. Nachdem die 34-jährige in ihrem Beruf als Frontoffice Managerin in Hotels in der ganzen Welt unterwegs war, ist sie jetzt wieder in die Heimat zurückgekehrt und „hat Lust mitzumachen und etwas zu bewegen“. Denn, so sagte sie, „ich musste feststellen, dass sich in den letzten zehn Jahren hier nicht viel getan hat“. Dominik Kling, auf Platz acht, ist mit 28 Jahren der jüngste Kandidat. Der Baustoffkaufmann hat zwei Kinder und ist Mitglied bei der Jungen Union. Rainer Straute (63) auf Platz neun hat drei Kinder und war LKW-Fahrer bei den Lindauer Säften, bevor er in Rente gegangen ist. Ehrenamtlich engagiert er sich in der Jugendarbeit des Roten Kreuzes.

Andreas Krammer auf Platz zehn ist 38 Jahre alt, in Lindau geboren, in Wasserburg aufgewachsen und wohnt seit zehn Jahren in Bodolz. Der Ehemann von Nadja Krammer-Dinkelbach kandidiert, „damit es in Bodolz auch weiterhin schön bleibt und für junge Familien attraktiv ist“. Wie seine Frau ist auch er der Meinung, dass es nichts bringe, vom Wohnzimmertisch aus rumzumeckern. Vielmehr ändere nur derjenige etwas, der aktiv mitmache. Der Ingenieur ist seit 15 Jahren im Musikverein Wasserburg und seit acht Jahren aktiver Feuerwehrmann in Hege.

Neben den Kandidaten und deren Reihenfolge auf der Liste stimmten am Ende der Aufstellungsveranstaltung die zwölf stimmberechtigten Mitglieder auch einer Doppelnennung zu. Um die 16 Plätze auf der CSU-Liste voll zu bekommen werden auf dem Wahlzettel also die Kandidaten der Plätze eins bis fünf doppelt und die Kandidaten ab Platz sechs einfach genannt sein.