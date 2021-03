Auffahrunfall am Kreisverkehr

Ein 55-jähriger Autofahrer aus Wasserburg hat mit seinem Renault am Donnerstagabend gegen 20 Uhr den Kreisverkehr in Bodolz befahren. Wie die Polizei berichtete musste der Mann verkehrsbedingt vor dem Kreisverkehr anhalten, da sich bereits ein weiteres Fahrzeug darin befand. Dies bemerkte eine hinter dem Mann fahrende 19-jährige Frau aus Lindau mit ihrem Peugeot zu spät und fuhr dem wartenden Renault hinten auf. Mit ihn ihrem Fahrzeug befand sich eine 19-jährige schwangere Freundin, die nach dem Unfall über Bauchschmerzen klagte. Sie wurde zur Beobachtung durch das BRK mit ins Krankenhaus nach Lindau genommen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 7000 Euro, teilt die Polizei mit.