Assistentin des Bodolzer Bürgermeisters sagt „Servus!"

„In jedem Ende liegt ein neuer Anfang.“ Dieses Zitat des spanischen Philosophen und Dichters Miguel de Unamuno hat sich Beate Brosch-Meuchelböck als Motto für ihren neuen Lebensabschnitt gewählt. Es passt auch zur Situation in der Bodolzer Verwaltung. Denn das wohl bekannteste Gesicht des Bodolzer Rathauses verabschiedet sich nach 25 Jahren in den Ruhestand. Ihre Nachfolgerin ist schon da und hat das Zeug dazu, noch länger als ein Vierteljahrhundert zu bleiben.

Wer sich schon einmal von Beate Brosch-Meuchelböck verabschiedet hat, weiß, dass sich die Geschäftsstellenleiterin der Bodolzer Verwaltung, niemals mit einem „Tschüss“, sondern immer mit einem Servus verabschiedet. Und auch jetzt sagt die Frau, die in der 3000-Einwohner-Gemeinde jeder kennt, „Servus“.

Von der Post zur Gemeinde

25 Jahre und drei Monate hat Beate Brosch-Meuchelböck im Bodolzer Rathaus auf unterschiedlichen Positionen und für fünf Bürgermeister gearbeitet. Ein Vierteljahrhundert also, in denen die diplomierte Verwaltungswirtin zuerst für die Kasse zuständig war, dann zur Hauptstellenleiterin wurde und schließlich zur Geschäftsstellenleiterin ernannt wurde. Seither sitzt sie im Vorzimmer des Bürgermeisters, ohne je „Vorzimmerdame“ gewesen zu sein.

Bevor Beate Brosch-Meuchelböck zur Bodolzer Verwaltung gekommen war, hatte die 64-Jährige 20 Jahre lang eine verantwortungsvolle Stelle bei der Deutschen Post in Weingarten inne und war täglich gependelt. Aber sie hatte eben auch drei Kinder. Und als sie dann erfuhr, dass die Gemeinde Bodolz jemanden für die Kasse suchte, bewarb sie sich auf die Stelle und bekam sie. Das war im September 1997. „Von einer Bundesverwaltung zu einer Kommunalverwaltung, das war schon ein großer Unterschied. Aber von Kasse zu Kasse war der Schritt nicht so groß“, erinnert sie sich.

Am Liebsten mit Jugendlichen gearbeitet

Beate Brosch-Meuchelböck blieb dem Bodolzer Rathaus auch noch treu, als ihre Kinder schon groß waren. Am schönsten an ihrem Job fand sie, zu deren Aufgaben auch die Verwaltung der Kindergärten, der Schule und alles sonstige Soziale gehörte, „etwas für Menschen zu tun“. Ob es nun die Menschen im Haus waren oder die Bürger im Dorf, Beate Brosch-Meuchelböck war Anlaufstelle für alle. Und auch wenn alle Menschen gleich sein mögen, besonders erfüllt hat sie, wenn sie etwas für Jugendliche tun und für sie da sein konnte.

Das Schlimmste allerdings, was sie in dem Vierteljahrhundert im Bodolzer Rathaus erlebt hat, war der plötzliche und völlig unerwartete Tod von Bürgermeister Christian Ruh Ende Oktober 2021 „Das war wirklich schlimm.“

Obwohl Beate Brosch-Meuchelböck schon seit Anfang des Monats ihren Schreibtisch geräumt hat, so ein richtiges Renten-Gefühl will sich bei ihr noch nicht einstellen. Ihren neuen Lebensabschnitt will sie vor allem nutzen, um viel Zeit mit ihrem Mann zu verbringen: Reisen, Ausflüge machen, den gemeinsamen Alltag leben und schwimmen gehen.

So weit ist Iris Enderle noch lange nicht. Die 30-jährige Lindauerin, die mit einem Bodolzer verheiratet ist und seit einem Jahr auch in der Gemeinde wohnt, sitzt nun auf Beate Broschs-Meuchelböcks ehemaligem Platz im Vorzimmer des Bürgermeisters. Auch sie ist nicht die Vorzimmerdame des Bürgermeisters, sondern ist seine Assistentin.

Von der Eventmanagerin zur Assistentin

Gekommen ist die studierte Tourismusmanagerin zu der Stelle über ihr Engagement für den Bodolzer Adventsstadelmarkt, den sie in Form eines Minijobs organisiert hat. Als gleichzeitig die Stelle von Beate Brosch-Meuchelböck ausgeschrieben wurde, wusste sie, „das passt zu mir“, bewarb sich und wurde genommen.

Zuvor war Iris Enderle bei der Stadt Kempten angestellt und hatte dort als Eventmanagerin große Veranstaltungen wie etwa die Allgäuer Festwoche, organisiert. Dann bekam sie ihre beiden Kinder, war in Elternzeit und als ihr jüngstes Kind dann einen Krippenplatz bekam, musste sie sich eingestehen, dass der tägliche Weg nach Kempten und wieder zurück doch zu weit ist. „Es ist schöner hier in der Nähe der Kinder zu sein“, sagt sie. Und außerdem: „Das ist meine Gemeinde und ich freue mich, dass ich hier nach Hause kommen kann.“