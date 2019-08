Anna Gaca hat daheim einen Garten Eden

Für ein karibisches Urlaubsfeeling muss Anna Gaca nicht erst in ein Flugzeug steigen. Sie ist schon mittendrin, wenn sie einfach nur auf ihrer Terrasse sitzt und in den Garten hineinschaut. Denn was sie da sieht und zieht, ist im wahrsten Sinne des Wortes gigantisch.

„Ich brauche nicht in den Urlaub zu fahren. Ich lege einfach die Füße hoch und schaue meine Pflanzen an. Das ist dann Karibik in Bodolz“, sagt Anna Gaca und geht an riesigen Bananenstauden vorbei weiter hinein in die Tiefen ihres Gartens. Dort stehen wiederum und wohlgeordnet in einer langen Reihe noch riesigere und noch mehr jener Gewächse, die der Laie eigentlich nur in den Tropen vermutet. Und doch liegt Anna Gacas Garten nicht irgendwo in fernen Ländern, sondern hier, daheim, mitten in Bodolz.

„Sie sind mein ganzer Stolz“, sagt die 46-Jährige und erzählt, dass sie oft genug von begeisterten Spaziergängern wegen der in diesen Breiten eher ungewöhnlichen Pflanzen angesprochen werde. Und sich darüber sehr freue. Aber, so klärt sie auf, diese Bananenpflanzen seien keine, an denen dann im Herbst Bananen hängen werden. Vielmehr handelt es sich um Japanische Faserbananen, die nur ein einziges Mal in ihrem ganzen Pflanzenleben blühen – um dann abzusterben. „Aber es bleiben Ableger übrig.“ Auf ein Alter von ungefähr 15 Jahren schätzt sie die Pflanzen, die direkt in der Erde ihres Gartens wachsen und eine regelrechte Plantage bilden. Jeden November werden die Blätter und Triebe der drei bis vier Meter hohen Bananen bis auf Kniehöhe abgeschnitten. Die übrig gebliebenen Strunke werden abgedeckt, damit sie den Winter unbeschadet überstehen, um dann im Frühjahr neu auszutreiben und auf ihre drei bis vier Meter zu wachsen. Die rund 15 kleineren Faserbananen, die Anna Gaca in Blumentöpfen zieht, bis sie mit drei bis vier Jahren alt und widerstandsfähig genug sind, um in die Erde eingepflanzt zu werden, werden jeden Herbst mithilfe eines befreundeten Landwirts in den Naturkeller verfrachtet. Denn mit der großen Plantage und den vielen, im Garten verteilten Einzelpflanzungen haben Anna und ihr Lebenspartner noch nicht genug. Sie wollen noch mehr Plantagen setzen, „damit alles grün ist“.

Angefangen hat alles mit vier kleinen Pflänzchen. Anna Gacas Lebenspartner Emil wollte „einfach mal ausprobieren“, wie sich diese großblättrige Pflanze, die gar nicht aus Japan, sondern aus China stammt, in seinem Garten verhält. Das war allerdings noch vor Annas Zeit. Aber die geborene Polin, die seit sechzehn Jahren in Deutschland und seit zehn Jahren in Bodolz lebt und die auch zahlreiche Nichtbodolzer von ihrer Arbeitsstelle in der Bäckerei des Einkaufszentrums in Enzisweiler her kennen, war von Anfang an Feuer und Flamme für dieses Gewächs. Und nicht allein für diese Pflanze. Denn der Garten unweit des Bodolzer Rathauses gleicht einem Garten Eden. Einem paradiesischen Garten, in dem bekannte und exotische Pflanzen nebeneinander wachsen. Stolz führt Anna Gaca an einer Reihe Weinreben vorbei zu einem Pflaumenbaum mit faustgroßen Früchten. Nicht weit davon steht ein Apfelbaum der Sorte „Red Love“, der so heißt, weil nicht nur die Schale rot ist, sondern auch das Fruchtfleisch. Und der so süß ist wie die Liebe. Mandarinen-, Orangen- und Zitronenbäume stehen in großen Töpfen. Allein zehn verschiedene Tomatensorten in allen erdenklichen Formen und Größen ranken an Stangen gen Himmel. Von den Gurken, den Kiwis, den wuchernden Kräutern, den roten Chilis und den blühenden Blumen ganz zu schweigen. „Alles explodiert“, lacht Anna Gaca und erklärt, dass sie drei Mal in der Woche gute drei bis vier Stunden im Garten arbeitet. „Aber es macht Spaß“, versichert sie, wobei sie nicht verhehlt, dass die Arbeit damit längst noch nicht getan ist. Besonders jetzt in der Erntezeit sei viel zu tun. „Da hockst du danach in der Küche und machst Tomatenmark“, erklärt sie, während sie eine Tüte voll pflückt.

Zum Abschied führt sie an einem eher unscheinbaren Topf vorbei. Ebenfalls eine Versuchsstation ihres experimentierfreudigen Emils. Hier ziehe ihr Partner mit dem grünen Daumen aus Samen eine echte, eine essbare Banane, erklärt Anna und sagt: „Wenn alles gut läuft, haben wir in drei bis vier Jahren eigene Bananen.“