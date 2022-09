Akustik-Duett SeeSaiten gibt eine Benefizkonzert in Bodolz

In Bodolz erklingen am Sonntag, 2. Oktober, um 14.30 Uhr in der Kirche St. Johannes der Täufer in Bodolz „Modern Classics“ im Rahmen eines Benefizkonzerts. Mit Klängen von Geige und Gitarre von den SeeSaiten soll die Arbeit des Kinderhospiz St. Nikolaus unterstützt werden. Der Eintritt ist frei.

Das Akustik-Duett SeeSaiten sind Kathrin und Sven Martinez aus Weiler im Allgäu, die für ihr Repertoire moderne Songs, klassische Stücke und auch Eigenkompositionen für Geige und Gitarre arrangieren, heißt es i der Pressemitteilung. Ihre Musik umrahmt festliche Anlässe wie Hochzeiten und Familienfeiern oder Vernissagen und Firmenveranstaltungen.

Mit ihrem Benefizkonzert in Bodolz engagiert sich das Duo dort zum zweiten Mal für die Kinderhospizarbeit. Schon nach dem ersten gut besuchten Benefizkonzert im Juni 2019 stand fest, dass dies in Bodolz künftig zum festen Programmpunkt im Jahresverlauf gehören sollte: „Geplant war, die Benefizkonzerte einmal jährlich zu veranstalten“, berichtet Sven Martinez über die erste erfolgreiche Initiative der SeeSaiten, die Arbeit des Kinderhospiz zu unterstützen, was in den vergangenen Jahren jedoch durch die Einschränkungen der Corona-Pandemie nicht mehr planbar gewesen war.

„Für Kinderhospize gibt es derzeit keine kostendeckende Finanzierung. Die Süddeutsche Kinderhospiz-Stiftung bildet als Trägerin des Kinderhospiz St. Nikolaus die finanzielle Basis und ist deshalb auf Spenden und Zustiftungen angewiesen“, erläutert Brigitte Waltl-Jensen als Verantwortliche für den Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Das Kinderhospiz begleitet Familien mit einem unheilbar und lebensverkürzend erkrankten Kind während der gesamten Krankheits-, Sterbe- und Trauerphase.