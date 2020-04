5000 Euro-Zuschuss für Restaurierung der Unterreitnauer Orgel

Seit jeher gehören die Katholiken der Bodolzer Ortsteile Taubenberg und Bruggach zur Kirchengemeinde St. Urban und Silvester in Unterreitnau. Weil an der Orgel jetzt Restaurierungsarbeiten fällig sind und diese insgesamt 70 000 Euro kosten werden, hat der Bodolzer Gemeinderat auf seiner letzten Sitzung beschlossen, 5000 Euro beizusteuern. Geplant waren eigentlich nur 3000 Euro, was Rätin Helga Glemser jedoch zu wenig war. Letztlich stimmten nur vier Räte gegen den höheren Zuschuss. Foto: isa