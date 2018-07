40 Jahre Party mit den Eschbach Buam

Sie sagen zwar, dass sie Süddeutschlands älteste Boygroup sind, aber so recht glauben mag das niemand: Alfred Hurst, Lothar Zanker und Erwin Gutensohn haben so viel Energie, wirken so jung und bringen jedes Festzelt zum Vibrieren, dass der Spruch einfach nicht ernst zu nehmen ist. Musik ist ihre Leidenschaft – und das ist deutlich zu spüren, wenn sie auf der Bühne stehen und ihre Spielfreude und gute Laune aufs Publikum übertragen.

Zum Jubiläum vibriert die Luft auf dem Obsthof Zanker, wo am Samstag das gemütliche Moschtfest gefeiert wird. Es ist schon spät und der Mond, der am Abend zuvor noch blutrot war, geht hinter dem romantisch beleuchteten Festgelände auf. Auf der Tanzfläche vor der Bühne ist Party angesagt und auf der Bühne machen die Eschbach Buam, was sie am liebsten machen: tolle Mucke.

Vor dem bezopften Alfred Hurst steht die obligatorische Tropfkerze, aber sie brennt an diesem Abend nicht – hätte die Luft ja nur noch heißer gemacht. Leidenschaftlich spielt er seine Ziehharmonika oder wechselt für das Lied „Apache“, das im Original von „The Shadows“ ist, ans Schlagzeug. Leidenschaftlich spielt auch Lothar Zanker die Posaune oder den Bass und Erwin Gutensohn das Saxophon, die Klarinette oder wahlweise das Tamburin.

In den 40 Jahren, auf die sie an diesem Abend zurückblicken, ist viel passiert. Schon lange sind sie in der Region die Garanten dafür, dass bei Festen ordentlich Publikum kommt. Denn jeder weiß: Wenn die Eschbach Buam auftreten, herrscht super Stimmung und gute Laune.

Dass sie ihr Jubiläum auf dem Obsthof Zanker feiern, hat sehr nostalgische Gründe. Immerhin haben sie dort in den Kellerräumen geprobt, damals, als alles anfing, und sie noch blutjunge Buam waren. Ihren ersten Auftritt wagten sie 1978 bei der Weihnachtsfeier des Wasserburger Turnvereins. Und danach beschlossen die jungen Eigengewächse des Musikvereins Wasserburg, eine Band zu gründen. Damals beherrschten sie die typischen Stücke, die in einem Musikverein gespielt wurden. Schnell sprach sich herum, dass die Buam richtig gut sind. Immer öfter wurden sie für Fasnetsveranstaltungen, Starkbierfeste oder Privatfeiern gebucht, traten in ihrer Anfangszeit immer wieder auch honorarfrei auf.

Dann wurde es Zeit, sich zu „verstärken“. Sie ließen sich in der Schreinerei Hund in Wasserburg Lautsprecherboxen bauen, benutzen fortan Verstärker. Den Einbau der Technik übernahm der damalige Orgelbauer Wolfgang Zeitter. Und dann war es soweit, dass sie sich vor Anfragen kaum noch retten konnten. Egal, wer gefeiert hat – ob Wasserwacht, die Feuerwehr, der Sport- und Musikverein, oder Privatleute auf Gartenpartys, Hochzeiten und runden Geburtstagen – die Echbach Buam waren dabei.

Aus drei werden bald fünf Bandmitglieder

Drei Jahre später waren die Eschbach Buam zu fünft. Roland Spöttl und Wolfgang Zeitter hatten sich der Boy-Band angeschlossen. Zu diesem Zeitpunkt haben sie mit dem Singen begonnen. Alfred Hurst übernahm bei den Auftritten die Unterhaltung – mit seinem enormen Selbstbewusstsein war und ist er dafür bestens geeignet: Sein intelligenter Sprachwitz und seine freche Schnauze sorgen für viel Heiterkeit. Die Band erweiterte ihr musikalisches Repertoire und spielte bald vor ausverkauften Hallen, wie 1982 beim Musikerball in Weißenberg.

1983 hatten die Echbach Buam ihren ersten Auftritt auf dem Lindauer Stattfest. Rund zehn Jahre spielte die Band in dieser Fünfer-Besetzung, bis sich Roland Spöttl und Wolfgang Zeitter vom Bodensee verabschiedeten, um zu studieren. Ihren letzten gemeinsamen Gig hatten sie 1986 auf dem Wasserburger Uferfest. Aber auch zu dritt schafften es die verbliebenen Eschbach Buam, die kommenden 25 Jahre Zelte, Räume und vor allem das Stift von Hubert Hübner zu füllen. „Im Stift fanden die legendärsten Partys statt. Die Besucher sind von überall hergekommen und es war immer brechend voll“, erinnert sich Erwin Gutensohn.

Im Stift kam auch der erste Kontakt ins Ausland zustande. Nachdem zwei Amerikaner ein Konzert erlebt hatten, bestellten sie die Band auf ein Oktoberfest in der Nähe von San Francisco, in dem Musikgrößen wie CCR oder Van Morrisson aufgetreten sind. „Auch den Amis hat es gefallen wie wir auf die Tische gestiegen sind und ihnen in die Ohren tröteten“, sagt Gutensohn lachend.

Zurück zum Moschtfest, das die drei natürlich rocken. Und zur Freude vieler langjähriger Fans sind Roland Spöttl und Wolfgang Zeitter extra zum Jubiläum angereist und so spielen sie etliche Stücke wie in alten Zeiten zu fünft. Und wenn Alfred Hurts Ruf „Eschbach“ über den Platz schreit, reißen alle die Arme hoch und rufen zur Antwort : „Buam!“