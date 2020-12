25-Jährige will betrunken zum Ex

Kurz vor Mitternacht hat ein Zeuge der Lindauer Polizei mitgeteilt, dass in Bodolz eine alkoholisierte Verkehrsteilnehmerin aufgefallen sei. Die Beamten trafen dann vor Ort eine 25-jährige Frau an, so der Bericht. Zuvor fuhr die Frau nach Bodolz gefahren, um sich mit ihrem Ex-Freund zu treffen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast 1,5 Promille. Daher ordneten die Beamten eine Blutentnahme an, die von einem Arzt durchgeführt wurde. Zudem stellten die Beamten ihren Führerschein sicher und unterbanden die Weiterfahrt. Auf sie kommt nun eine Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheits im Straßenverkehr und ein längerer Entzug der Fahrerlaubnis zu.