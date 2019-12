19-Jähriger auf Kollisionskurs

Die Polizei Lindau ist am Mittwochmittag nach Bodolz zu einer Verkehrsunfallaufnahme gerufen worden. Zunächst fuhr ein 19-Jähriger auf der Rathausstraße und wollte eigentlich in die Grundstraße abbiegen. „Diese Straße bemerkte er jedoch zu spät und fuhr an ihr vorbei“, heißt es im Polizeibericht. Deshalb legte er den Rückwärtsgang ein fuhr zurück. Jedoch befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits ein anderes Fahrzeug hinter ihm. Trotz Hupen des Dahinterstehenden, stießen die Fahrzeuge gegeneinander, heißt es in der Mitteilung weiter. Es entstand nur geringer Sachschaden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.