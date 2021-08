18-Jährige hat 200 Gramm Marihuana bei sich

Im Rahmen einer Kontrolle haben Beamte der Bundespolizei am Bahnhof in Enzisweiler am Mittwochabend gegen 23 Uhr ein 18-Jährigen festgestellt, der in seinem Rucksack 200 Gramm Marihuana hatte, wie die Polizei berichtet.

Der Mann habe versucht zu flüchten. Als die Polizisten ihn verfolgten, habe er Widerstand geleistet und die Beamten dabei leicht verletzte.

Die weitere Sachbearbeitung übernahm daraufhin laut Polizeibericht der Kriminaldauerdienst der Memminger Kripo. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft durchsuchten die Beamten die Wohnung des Beschuldigten nach weiteren Beweismitteln, so die Polizei. Der 18-Jährige wurde nach der polizeilichen Sachbearbeitung wieder auf freien Fuß gesetzt.

Ihn erwarten nun ein Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie eine Strafanzeige wegen Beleidigung, Körperverletzung und Widerstands gegen die Polizeibeamten.