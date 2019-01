16-Jährige aus Bodolz ist verschwunden - Mutter sucht verzweifelt

Die 16-jährige Simona Zurkovska ist seit Donnerstag verschwunden. Ihre verzweifelte Mutter sucht sie in der Region, vor allem in Österreich. Angst macht ihr, dass es Spuren gibt, die ins Drogenmilieu führen.

Am Donnerstag um halb sechs Uhr in der Früh sei sie wie immer zur Arbeit gefahren, berichtet Mutter Janka Zurkovska, nachdem sie sich an die Lindauer Zeitung gewandt hat. Simona sei ganz normal zur Schule gegangen. Sie besucht die Mittelschule in Aeschach. Als die Mutter nach Dienstschluss gegen vier Uhr nachmittags nach Hause kam, war Simona nicht da. Aber der Ofen war noch warm.

Es gab keine Probleme mit Simona. Bis Donnerstag hat alles wunderbar geklappt sagt eine Lehrerin von Simona

Am Telefon habe ihre Tochter erzählt, sie habe sich Pizza gemacht und sei jetzt mit einer Freundin unterwegs. Doch das stimmt nicht, wie die Mutter inzwischen weiß. Die Freundin habe vielmehr berichtet, dass Simona mit einem anderen Mädchen unterwegs gewesen sei. Und das bereitet der Mutter Sorgen, denn dieses Mädchen habe schon früher keinen guten Einfluss auf ihre Tochter gehabt.

Die Mutter berichtet von Kontakten ins Drogenmilieu. Allerdings habe ihre Tochter den Kontakt abgebrochen. Erst vor wenigen Tagen hat die Mutter mit der Lehrerin gesprochen, die den guten Eindruck bestätigt habe: Daheim, in der Schule und in der Praktikumsstelle sei alles sehr gut gewesen. „Es gab keine Probleme mit Simona. Bis Donnerstag hat alles wunderbar geklappt.“

Fahndung läuft

Umso verzweifelter fragt sich die Mutter jetzt, was am Donnerstag passiert ist. Sie hat mit dem anderen Mädchen gesprochen, weiß aber nicht, ob sie alles glauben kann. Denn die junge Frau habe sie schon früher belogen. Auf jeden Fall gibt die junge Frau an, sie habe den Tag mit Simona in Bregenz verbracht. Gegen 22 Uhr sei sie selbst mit dem Zug zurück nach Lindau gefahren, Simona habe aber in Bregenz bleiben wollen. Am Bahnhof dort habe sie Simona zuletzt gesehen. Die Mutter fürchtet nun, die beiden Mädchen könnten in Bregenz in Kontakt mit dem Rauschgiftmilieu gekommen sein.

Am Freitag hat die Mutter ihre Tochter bei der Lindauer Polizei als vermisst gemeldet, auch mit der Polizei in Bregenz hat die Mutter schon gesprochen. Entsprechend läuft die Fahndung inzwischen in der gesamten Region, vor allem auch in Vorarlberg. Mehr will die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt dazu nicht sagen.

Hinweise an die Polizei

Nun hofft die Mutter auf Hinweise aus der Öffentlichkeit: Wer hat Simona gesehen? Das Mädchen mit blonden langen Haaren ist etwa 1,70 Meter groß und wiegt ungefähr 75 Kilogramm. Sie trägt eine graue Winterjacke, die einen blauen Pelz an der Kapuze hat. Dazu trägt sie Jeans-Leggings und weiße Turnschuhe.

Wer Hinweise zu der Vermissten geben kann, sollte sich unter der Rufnummer 08382 / 9100 bei der Lindauer Polizei melden.