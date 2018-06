Der BC-Bodolz ist zwar der jüngste Verein in der Gemeinde, dafür aber mit fast 500 Mitgliedern der größte. Und auch wenn er sich Ballspielclub nennt, bietet er weit mehr sportliche Aktivitäten an als nur Fußballspielen. In seiner 45-jährigen Geschichte hat der Verein schon das ein oder andere Tief überstanden. Heute steht er auf soliden Beinen da. Auch dank jener, die in ihm groß geworden sind.

Seit der Ballspielclub Bodolz, kurz BCB genannt, 1973 von fußballbegeisterten Bodolzern gegründet wurde, ist der Verein aus dem Leben der Gemeinde nicht mehr wegzudenken. War er ursprünglich als reiner Fußballverein gedacht gewesen, so weiteten sich seine Aktivitäten in den folgenden Jahren zunehmend aus. Zuerst war es die Gymnastikabteilung, die 1977 hinzukam, 1980 dann die Tennisabteilung. Und weil der alte Sportplatz in der Flurstraße den Anforderungen nicht mehr genügte, baute die Gemeinde 1981 das heutige Sportplatzgelände in Enzisweiler mit einem Fußballspielfeld, einem Hartplatz, Tennisplätzen, Kinderspielplatz und einem Vereinsheim. Die Gymnastikabteilung, die bis dato im Kindergarten turnte, übt seit 1996 im Feuerwehrhaus. Auch die Mitgliederzahl von anfänglich 174 stieg kontinuierlich an und pendelte sich im Lauf der Jahre auf rund 500 ein.

„Aktuell hat der BCB insgesamt 486 Mitglieder“, sagt Sven Grünburg, der zusammen mit Manfred Wydra seit drei Jahren das Vorstandsteam bildet. Die Mitgliederzahl verteilt sich wiederum auf die unterschiedlichen Abteilungen. Mit 234 Mitgliedern ist der Fußball eindeutig die beliebteste Abteilung. 102 entfallen auf Tennis. Und mit 148 weiblichen und zwei männlichen Mitgliedern ist die Gymnastik, mit ihren Untergruppen, eindeutig die frauenlastigste Abteilung im Verein. Hier halten sich die Damen mit Step-Aerobik, klassischer Gymnastik, Seniorengymnastik und Zumba fit. Die beiden Herren tanzen bei den Line-Dancern mit.

Von den Bambinis bis zu den Erwachsenen

Schon lange konzentriert sich der BCB auf den Breitensport. Vor allem auch deshalb, weil sämtliche Trainer und Übungsleiter, außer bei den Fußballern, Ehrenamtliche sind. Weil bei den Fußballern der aktive Nachwuchs weg blieb, ging der BCB 2007 eine Spielgemeinschaft mit Hege-Wasserburg ein, seit 2013 besteht die Spielgemeinschaft Hege-Nonnenhorn-Bodolz. „Damit decken wir alle Kategorien ab. Von den Bambinis bis zu den Erwachsenen“, erklärt Angelika Gruber, die zwar derzeit die Abteilungsleiterin Gymnastik ist, aber sich seit Anbeginn des BCBs um die Belange des Vereins kümmert. „Es muss also niemand zum Fußballspielen nach Lindau oder Sigmarszell gehen“, bringt Manfred Wydra den Vorteil eines Sportvereins vor Ort auf den Punkt und betont, dass dem BCB insbesondere die Kinder- und Jugendarbeit am Herzen liegt. Nachwuchsprobleme hat der Verein derzeit „eher nicht“, wie Grünburg versichert. Rund 95 Jugendliche seien im Fußball. Engpässe gebe es höchstens mal wegen des G8, das die Jugendlichen früher zum Studieren gehen ließe.

„Personell wie auch finanziell steht der Verein auf guten Füßen.“ Was in der Vergangenheit nicht immer der Fall war. Etwa, als vor drei Jahren der bisherige Vorstand sich geschlossen nicht mehr zur Wahl gestellt hatte, und auch beim ersten Wahlversuch kein einziges Amt besetzt werden konnte und dadurch die Zukunft des Vereins auf der Kippe stand. „Da war ich nicht da, sonst hätte ich mich zur Verfügung gestellt“, erklärt Manfred Wydra und Angelika Gruber betont, dass Wydra der einzige im sechsköpfigen Vorstand ist, der älter ist. „Es sind die Jungen, die jetzt mitarbeiten.“ Und damit die, die von klein auf im Verein gewesen waren und in ihm und mit ihm groß geworden seien. „Sie haben jetzt die Verantwortung übernommen und das finde ich toll, wenn so was dann Früchte trägt.“

Den Grund, warum es dem Verein jetzt finanziell besser geht als noch vor zehn Jahren, sehen die drei darin, dass „wir solide wirtschaften, viel selber machen und alle die Augen auf den Finanzen haben“. Zudem sind sie sich sicher, dass der Pächter des „Dorfstübles“ das Seine dazu tut. „Mit Ralf Eisenhut haben wir seit elf Jahren einen Pächter, mit dem der Verein sehr zufrieden ist“, loben sie und verraten, dass das vor ihm nicht immer der Fall war. Und gleichzeitig sieht sich der Verein auch vonseiten der Gemeinde „mehr als hervorragend“ unterstützt. Jüngstes Beispiel ist die Sanierung der Sanitäranlagen. Die Gemeinde hatte mit 140 000 Euro den Löwenanteil am finanziellen Part übernommen und die Mitglieder des BCBs hatten sich tatkräftig eingebracht. „Wenn wir was brauchen, ist sie da und wenn die Gemeinde was braucht, sind wir da“, fasst Grünburg die Partnerschaft zusammen. „Wir haben noch nicht nein gesagt“, ergänzt Wydra und nennt als Beispiel die Tennisplätze, die der Verein für die Ferienbetreuung zur Verfügung stellt. Oder, anders herum, die Gymnastikabteilung im Feuerwehrhaus trainiert, ohne dafür bezahlen zu müssen. Oder, wie ganz aktuell, die 200-Jahr-Feier der Gemeinde ansteht und der BCB den Getränkeverkauf übernimmt, die Kuchen bäckt, die Schussgeschwindigkeitsanlage aufstellt und die Line Dancer für Unterhaltung sorgen.