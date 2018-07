Warum nicht alle „Elterntaxis“ freiwillig unterwegs sind

Die Diskussion um Elterntaxis wird derzeit an vielen Schulen in der Region geführt. Vor dem Gymnasium in Wangen etwa soll sogar der Verkehr neu geregelt werden, um das Chaos aus Radfahrern, Bussen und privaten Autos zu minimieren. Der Bereich um Jahn- und Liebigstraße soll neu geordnet werden (die SZ berichtete). Und auch in Ravensburg hat zum Beispiel die Grundschule Neuwiesen nun gehandelt, um die sogenannten „Elterntaxis“ von der Schule fernzuhalten: Im Umkreis von rund 200 Metern der Schule wurden jetzt vier besondere Haltestellen für Elternautos eingerichtet. Damit soll die Gefahr für zur Schule laufende Kinder durch heranfahrende Autos verringert werden. Dass all diese Eltern, die ihre Kinder mit dem Autor zur Schule bringen, aus Übervorsicht handeln, damit ihre Kinder nicht wenige Hundert Meter zu Fuß gehen müssen, glaubt Sigrid Lochmann nicht: „Die meisten Eltern haben einfach keine andere Möglichkeit, als ihre Kinder selbst zur Schule zu bringen. Niemand verbringt doch gerne Zeit damit, hin- und herzufahren. Manche sind dabei vielleicht etwas duldsamer als ich.“ (sz)