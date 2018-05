Der 21. Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 am Sonntag, 6. Mai, steht vor der Tür – und damit das Topspiel zwischen Spitzenreiter VfL Brochenzell und dem Tabellenzweiten SV Achberg. Vor einer schwierigen Aufgabe steht die Spielvereinigung Lindau: Der Tabellendritte muss beim Fünftplatzierten FC Dostluk auf dem ungewohnten Kunstrasengelände bestehen. Auf dem Bodolzer Rasenplatz steigt das bayerische A2-Derby zwischen der SGM Hege/Nonnenhorn/Bodolz und dem TSV Schlachters. Alle Partien beginnen um 15 Uhr.

„Die haben eine sehr gute und schnelle Offensive“, weiß VfL-Trainer Rolf Weiland mit Blick auf den nächsten Gegner aus dem Lindauer Vorort. Erst am Mittwochabend, beim 8:0-Kantersieg zu Hause gegen den FC Dostluk Friedrichshafen, stellten SVA-Torjäger Simon Goldbrunner und seine Nebenleute ihre Torgefährlichkeit nachdrücklich unter Beweis. Bis auf den 2:4-Ausrutscher bei der SGM Fischbach/Schnetzenhausen vor zwei Wochen gewann die Mannschaft von SVA-Coach Michael Riechel alle Spiele nach der Winterpause. „Wir müssen immer ein Auge auf Goldbrunner und Nico Pfersich und die Mittelfeldreihe von Achberg haben“, fordert Weiland. Sollte Brochenzell am Sonntag vor heimischer Kulisse siegen, wäre ein ganz großer Schritt in Richtung Meisterschaft gemacht. Das Hinspiel im Herbst endete 2:1 für den noch unbesiegten Spitzenreiter.

Der Tabellendritte SpVgg Lindau will derweil versuchen, beim FC Dostluk zu bestehen, um im Relegationsrennen an Achberg dranzubleiben. Dostluk hingegen sinnt nach der 0:8-Klatsche in Achberg auf Wiedergutmachung.

Zum bayerischen A2-Derby gastiert der Tabellensiebte TSV Schlachters am Sonntagnachmittag auf dem Sportplatz in Bodolz bei der SGM Hege/Nonnenhorn/Bodolz. „Ich muss schauen, ob ich überhaupt eine Truppe zusammenbringe“, bangt TSV-Coach Lukas Sonntag um den Auftritt seiner Mannschaft. Er geht von einem kampfbetonten Spiel aus. „Am Ende wird es davon abhängen, wer mehr Fehler auf dem Platz macht“, ist sich Sonntag sicher. Er bedauert, dass der Antrag auf Spielverlegung durch die SGM abgelehnt wurde. „Das war halt sehr, sehr kurzfristig“, kontert sein Trainerkollege Thomas Kristen, der noch gerne an den 1:0-Sieg aus der Vorwoche beim FC Friedrichshafen zurückdenkt. „Das hat uns gutgetan“, so Kristen.

„Unter der Woche sind unsere Studenten nicht da. Hinzukommen einige Verletzte. Auch die Abwehrreihen erwischten keinen Sahnetag“, begründete SGM-Abteilungsleiter Andreas Zimmer die 2:5-Niederlage von Fischbach/Schnetzenhausen am Donnerstag in Neukirch. Nun empfängt sein Team die TSG Ailingen, in der Hinrunde trennte man sich 2:2.