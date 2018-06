SV Achberg blamiert sich gegen Tettnang

In der Fußball-Kreisliga A II hat der SV Achberg am Donnerstagabend ein 0:7 gegen den TSV Tettnang hinnehmen müssen. SVA-Trainer Klaus Fischer sprach von „einem unserer schlechtesten Spiele bisher“. Die Gäste aus Tettnang waren eine Klasse besser als die Achberger, die laut Fischer „körperlich und geistig gar nicht auf dem Platz waren“.

Jedenfalls blieb die Achberger Gegenwehr überaus beschränkt: „Wir haben es über uns ergehen lassen. Das war keine gute Vorstelung“, sagte Fischer. Allein nach der Pause (die Seiten wurden beim Stand von 0:4 gewechselt) konnten die Achberger sich ein wenig freispielen. Bei den Tettnangern lief hingegen die Tormaschine vor wie nach Seitenwechsel rund.

Die SpVgg Lindau konnte an die starke Leistung vom letzten Spieltag der Vorsaison, als sie Oberteuringen fast noch den Relegationsplatz streitig gemacht hätte, nicht anknüpfen. Der SVO siegte 4:1. Den ersten Punkt machten jedoch die Lindauer, die mit einem klassischen Konter in Führung gingen (19.). „Da sind wir ein bisschen ins Grübeln gekommen“, gestand Oberteuringens Hartmut Brandl hinterher. Der Rest des Spiels gehörte dann aber den Gastgebern: Der SVO hatte die Partie im Griff und erhöhte durch seine bekannten Offensivkräfte bis auf 4:1.

Die SG Hege/Bodolz holte in Eriskirch ein 1:1. Was für die Elf von Albert Steinhauser ein respektables Ergebnis ist, brachte Eriskirchs Holger Koch in Rage: „Die erste Halbzeit haben wir komplett verpennt und in den letzten Minuten wäre mehr dringewesen.“ Hege hingegen habe „nix gemacht außer versucht, das Spiel zu zerstören. Das haben sie auch geschafft“, so Koch. Der Punktgewinn enttäuschte Eriskirchs Trainer: „Das Ding musst du gewinnen und fertig.“

Für den SV Nonnenhorn gab es bei Aufsteiger Meckenbeuren nichts zu holen: Beim 4:1 siegte das Team von Klaus Gimple verdient und hält sich damit vorerst von der Abstiegszone fern – während die Nonnenhorner genau immer tiefer genau dorthin abdriften.

Bezirksliga-Absteiger VfB Friedrichshafen holte einen 1:0-Sieg bei der SG Fischbach/Schnetzenhausen. „Wir sind ganz schlecht ins Spiel gekommen“, sagt Fischbachs Thomas Brugger. Nur der SG-Keeper habe eine deutlichere Niederlage verhindert.

Ex-Bezirksligist Dostluk Friedrichshafen hatte beim 0:5 gegen den VfL Brochenzell keine echte Chance. Die Gäste vergaben sogar noch zwei Elfmeter. „In der zweiten Hälfte haben wir aufgemacht, da haben sie uns ausgekontert“, hieß es aus dem Häfler Lager.