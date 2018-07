Spätaussiedler aus Russland kommen in Achberg unter

In der jüngsten Gemeinderatssitzung informierte Bürgermeister Johannes Aschauer darüber, dass das Landratsamt Ravensburg in der Säntisstraße 61 deutschstämmige Spätaussiedler aus Russland unterbringen will.

Wer als Spätaussiedler anerkannt wird, erhält automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft. Nach der Registrierung in einer Erstaufnahmeeinrichtung des Bundes verteilt das Bundesverwaltungsamt die Spätaussiedler auf die Bundesländer. Bisher seien die Spätaussiedler in Ravensburg oder Isny untergebracht worden, die Unterkünfte seien aber weggefallen, erklärte Aschauer.

Jetzt sollen die Spätaussiedler in der Säntisstraße unterkommen. Maximal könnten in dem Gebäude 30 bis 36 Personen wohnen, diese Zahl werde aufgrund der Zugangszahlen in den letzten Jahren aber wohl nicht erreicht. Eher ist, laut Aschauer, davon auszugehen, dass zwei größere Familien dort einziehen werden. Erfahrungsgemäß blieben die Personen rund sechs Monate in der zugeteilten Unterkunft, dann fänden sie eigenen Wohnraum in der Nähe von Verwandte oder Bekannten, die schon länger in Deutschland wohnen. In der Vergangenheit hatte der Landkreis der Gemeinde Achberg das Haus zum Kauf angeboten, aus finanziellen Gründen habe die Gemeinde aber abgelehnt. „Der Landkreis kann das Haus jetzt frei veräußern“, sagte Johannes Aschauer. „Wir können es also zur Kenntnis nehmen, haben aber im Prinzip keine Handhabe“, sagte Gemeinderat Klaus Wirthwein.

Bürgermeister Aschauer bestätigte das. „Wie das wird, muss man jetzt einfach sehen“, sagte er. Er habe bisher nur Kontakt zu einer Familie von russischen Spätaussiedlern in Achberg gehabt. Die hätte sich sehr gut integiert. Die anderen Gemeinderäte hätten ähnliche, positive Erfahrungen gemacht, sagten sie.

Mit der Information im Gemeinderat entkräftigte Aschauer Gerüchte, die zuvor in der Gemeinde aufgekommen seien, nämlich, dass das Gebäude mit etwa 30 Tschetschenen belegt werde und dass diese die Nachbarschaft belasten würden. „Ich kann an den Gerüchten nichts erkennen. Da wurde einfach etwas ungefiltert weitergegben“, sagte Aschauer. Ein konkreter Termin, wann Spätaussiedler in die Säntisstraße ziehen, stehe noch nicht fest.